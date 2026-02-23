Crypto zprávy: Bitcoin ztrácí 2 % 🚩 Spadnou kryptoměny znovu?

Kryptoměny dnes zaznamenávají mírné ztráty v prostředí opatrného sentimentu na Wall Street a přetrvávající nejistoty na globálních trzích. Bitcoin klesá o více než 2 %, zatímco širší kryptoměnový trh čelí vážné výzvě z hlediska přílivu kapitálu a zapojení investorů. Významné je, že nabídka stablecoinu USDT se za poslední dva měsíce snížila o více než 3 miliardy USD, což připomíná medvědí tržní vzorec z roku 2022.
On-chain data
USDT právě vyslal signál, který byl naposledy zaznamenán pouze na dně trhu v roce 2022. Historicky extrémní napětí v likviditě označovalo potenciální příležitostné zóny, avšak až po potvrzení vyčerpání prodejního tlaku.
Zdroj: CryptoQuant
Bitcoin zaznamenal nízkou síťovou aktivitu po dobu šesti po sobě jdoucích měsíců. Naposledy byla podobná dynamika pozorována v roce 2024, kdy cena Bitcoinu prošla korekcí přibližně -30 %.
Zdroj: CryptoQuant
Binance Buying Power Index klesl na úrovně, které byly zaznamenány již v minulosti. Data poukazují na známý vzorec: stlačené okno poptávky, trh, který si „bere pauzu“, a – pokud by se historie opakovala – nastavení, které se statisticky častěji vyřešilo směrem nahoru.
Zdroj: CryptoQuant, Binance
Toky do ETF na Bitcoin a Ethereum
V posledních několika obchodních seancích pokračovaly čisté odtoky kapitálu z ETF na Bitcoin a Ethereum. Wall Street zřejmě snižuje expozici navzdory výrazným cenovým poklesům v uplynulých týdnech.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
Bitcoin a Ethereum (D1, H1)
Obě kryptoměny zaznamenaly prudké poklesy. Jak je však patrné na hodinovém časovém rámci, prodejní tlak zůstává přetrvávající. Absence strukturálního nákupního impulzu se stala hlavním problémem kryptoměnového trhu, možná ještě významnějším než převis latentní nabídky.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
