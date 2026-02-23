Ropa mezi diplomacií a cly: Trh zůstává v napětí 🛢️

-
Ceny ropy na začátku týdne stagnují, když trh vyvažuje geopolitické napětí mezi USA a Íránem s nejistotou kolem americké celní politiky. Severomořský Brent se pohybuje kolem 71,72 USD za barel, zatímco americká WTI kolem 66,44 USD. Obě referenční ceny minulý týden posílily o více než 5 %, přičemž Brent se drží poblíž šestiměsíčních maxim.
Podporu cenám přinesly obavy z možného vojenského konfliktu mezi USA a Íránem. Situaci však částečně uklidňuje příprava třetího kola jednání o íránském jaderném programu. Írán podle dostupných informací naznačil ochotu k určitým ústupkům výměnou za zrušení sankcí a uznání práva na obohacování uranu.
Na druhé straně trh sleduje vývoj v USA. Nejvyšší soud zrušil předchozí celní program prezidenta Donalda Trumpa, přičemž americká celní správa oznámila pozastavení výběru některých tarifů. Trump však následně uvedl, že dočasné clo na dovoz zvýší z 10 % na 15 %, což opět zvyšuje nejistotu ohledně dopadu na globální obchod a ekonomický růst.
Analytici upozorňují, že růst cen je zatím tažen především geopolitickým rizikem, nikoli skutečným nedostatkem ropy na fyzickém trhu. Slabší promptní spready a fyzické diferenciály naznačují, že fundamentální nabídka zůstává relativně stabilní.
Vývoj cen tak zůstává nejasný. Kombinace faktorů – jednání USA–Írán, válka na Ukrajině a změny americké obchodní politiky – vytváří prostředí zvýšené volatility, i když krátkodobý směr trhu není jednoznačný.
Graf OIL (H1)
Cena ropy se aktuálně pohybuje kolem 71,44 USD, tedy těsně pod lokálním maximem 71,82 USD. Trh tak testuje klíčovou rezistenci, jejíž průraz by mohl otevřít prostor pro další růst. Po předchozí korekci se cena odrazila od oblasti 23,6 % Fibo (70,64 USD) a drží se nad klouzavým průměrem EMA 50 (70,65 USD) i nad SMA 100 (69,60 USD). Oba průměry mají rostoucí sklon, což potvrzuje krátkodobé býčí nastavení. CCI se nachází na hodnotě 129,7, tedy v překoupené oblasti, což může signalizovat krátkodobé zpomalení růstu nebo technickou korekci. Momentum se však drží nad úrovní 100, což naznačuje pokračující sílu kupců.
Z technického pohledu je klíčové sledovat:
- Rezistenci 71,80–72,00 USD – její průraz by mohl spustit další nákupní vlnu.
-
Support 70,60 USD (23,6 % Fibo a EMA 50).
-
Hlubší podporu kolem 69,90–69,30 USD (38,2–50 % Fibo).
Zdroj: xStation5
