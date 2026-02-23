Abbott financuje akvizici Exact Sciences emisí dluhopisů za miliardy 💰

-
Abbott vydává dluhopisy až v 8 tranších pro financování akvizice za 21 mld. USD.
-
Nejdelší splatnost do roku 2066, prémie cca +1,15 p. b. nad Treasuries.
-
Emise má nahradit 20mld. USD bridge úvěr.
-
Vyšší zadlužení vs. potenciál růstu v oblasti onkologické diagnostiky.
-
Společnost Abbott Laboratories zahájila rozsáhlý prodej korporátních dluhopisů, aby pomohla financovat plánovanou akvizici společnosti Exact Sciences Corp. v hodnotě přibližně 21 miliard USD.
Emise je rozdělena až do osmi tranší se splatností od 3 do 40 let. Nejdelší část nabídky, dluhopis splatný v roce 2066, je podle dostupných informací nabízena s prémií přibližně 1,15 procentního bodu nad výnosy amerických státních dluhopisů (Treasuries).
Transakci organizují přední investiční banky – Morgan Stanley, Barclays Plc., Bank of America Corp. a JPMorgan Chase & Co..
Morgan Stanley již dříve poskytla Abbottu překlenovací úvěr ve výši 20 miliard USD, který patřil mezi největší krátkodobé akviziční financování roku 2025. Aktuální emise dluhopisů má tento krátkodobý úvěr postupně nahradit dlouhodobějším financováním.
Z pohledu investorů je klíčové sledovat, jak nové zadlužení ovlivní úvěrový profil společnosti, náklady na financování a budoucí cash flow. Pokud se integrace Exact Sciences podaří, může akvizice posílit pozici Abbottu v segmentu onkologické diagnostiky a dlouhodobě podpořit růst tržeb.
Graf ABT.US (D1)
Akcie společnosti Abbott Laboratories se na denním grafu pohybují kolem úrovně 112,38 USD a zůstávají v klesajícím trendu. Cena se nachází výrazně pod klouzavými průměry EMA 50 (117,03 USD) i SMA 100 (123,47 USD), které mají sestupný sklon a potvrzují negativní strukturu trhu. Po prudkém propadu k oblasti 105 USD přišel technický odraz, který však zatím působí pouze jako korekce v rámci širšího poklesu. Aktuální konsolidace probíhá pod úrovní předchozí rezistence, což naznačuje opatrnost kupců. RSI se pohybuje na hodnotě 42,2, tedy pod neutrální hranicí 50, což signalizuje slabší nákupní momentum bez přeprodanosti.
Z technického hlediska bude klíčové, zda se akcie dokážou vrátit nad 117 USD (EMA 50). Teprve průraz této úrovně by mohl otevřít prostor k silnější korekci směrem k 123 USD (SMA 100). Naopak při obnovení prodejního tlaku je nutné sledovat support kolem 105 USD, jehož prolomení by mohlo znamenat pokračování poklesu.
Zdroj: xStation5
