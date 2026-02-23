Enel posiluje investice do sítí: Španělsko získá miliardy eur ⚡

-
Enel plánuje investice 26 mld. eur do sítí do roku 2028.
-
Španělsko získá přibližně 5,5 mld. eur, více než v předchozím plánu.
-
Regulátor stanovil návratnost na 6,58 %, pod požadovanými 7 %.
-
Vyšší investice mohou posílit infrastrukturu, ale tlak na marže přetrvává.
-
Italská energetická skupina Enel představila investiční plán v objemu 63 miliard USD, v jehož rámci chce do roku 2028 vložit přibližně 26 miliard eur do rozvoje elektrických sítí. Významná část těchto prostředků poputuje do Španělska prostřednictvím dceřiné společnosti Endesa.
Na Španělsko připadne zhruba 21 % plánovaných investic do sítí, tedy přibližně 5,5 miliardy eur. To představuje výrazné navýšení oproti předchozímu plánu, ve kterém Endesa počítala s investicemi kolem 4 miliard eur. Zvýšení přichází v citlivém období poté, co rozsáhlý blackout 28. dubna zasáhl Španělsko a Portugalsko a znovu otevřel debatu o potřebě modernizace infrastruktury. Španělský regulátor stanovil návratnost investic do distribučních sítí na úrovni 6,58 %, což je méně než více než 7 %, které energetické společnosti včetně Endesy požadovaly. Regulátor argumentuje nutností vyvážit potřebu investic s ochranou spotřebitelů před růstem cen.
Z pohledu investorů je klíčové sledovat, zda zvýšené kapitálové výdaje povedou k dlouhodobému růstu hodnoty aktiv a stabilnějším výnosům, nebo zda nižší povolená návratnost omezí profitabilitu segmentu sítí. Rozvoj infrastruktury je přitom zásadní i pro další integraci obnovitelných zdrojů energie.
Graf ENEL.IT (D1)
Akcie společnosti Enel se obchodují kolem 9,70 EUR a pohybují se v rostoucím trendu. Cena se drží nad klouzavými průměry EMA 50 (9,16 EUR) i SMA 100 (8,89 EUR), které mají vzestupný sklon a potvrzují dlouhodobě pozitivní strukturu trhu. V posledních týdnech došlo k prudší korekci směrem k oblasti 9,00 EUR, odkud však následoval rychlý návrat kupců a opětovný růst k lokálním maximům poblíž 9,65–9,70 EUR. Tato oblast nyní představuje klíčovou krátkodobou rezistenci. RSI se nachází na hodnotě 59,6, což signalizuje solidní nákupní momentum bez vstupu do překoupeného pásma.
Z technického hlediska bude důležité, zda se akciím podaří udržet nad úrovní 9,50 EUR. Její udržení by mohlo otevřít prostor k růstu směrem k psychologické hranici 10 EUR. Naopak případná korekce by mohla najít podporu nejprve u EMA 50 (9,16 EUR) a následně u SMA 100 (8,89 EUR).
Zdroj: xStation5
