Shrnutí trhů: Reporty Axios podporují evropské trhy; Novo Nordisk hvězdou dne❓🚀

Evropské akciové indexy otevřely středeční seanci pevně v pozitivním teritoriu. Futures kontrakt na Euro Stoxx 50 (EU50) roste přibližně o 2,74 %, zatímco německý DAX (DE40) přidává 2,51 %. To odráží globální zlepšení investorského sentimentu. Hlavním katalyzátorem růstu je pokrok v mírových jednáních mezi USA a Íránem. Podle reportů Axios je Washington blízko podpisu jednostránkového memoranda o porozumění (MOU), které by počítalo s moratoriem na íránské obohacování uranu, postupným rušením sankcí a otevřením Hormuzského průlivu.
Vyhlídka na deeskalaci konfliktu na Blízkém východě má přímý dopad na ceny ropy. Brent (OIL) i WTI (OIL.WTI) klesají o více než 9–10 % a obchodují se na úrovních 100,47 USD a 92,25 USD za barel. Americký dolar jasně ztrácí. Index USDIDX klesá o 0,67 % na 97,70, zatímco pár EUR/USD roste o 0,64 % a obchoduje se nad 1,1767. To ukazuje na rotaci kapitálu mimo bezpečná aktiva.
Na sektorové úrovni v indexu Euro Stoxx 50 vedou průmyslové společnosti (Safran +4,30 %, Airbus +2,59 %, Siemens Energy +2,32 %) a finanční sektor (UniCredit +2,82 %, ING +2,97 %, BNP Paribas +2,61 %). Nejslabší výkonnost naopak vykazuje energetický sektor. ENI klesá o 2,44 % a TotalEnergies o 1,12 %. Technologický sektor se vyvíjí smíšeně. ASML roste o 1,90 %, ale Infineon klesá o 2,02 %. V sektoru nezbytného spotřebního zboží oslabuje AB InBev o 3,58 % a Wolters Kluwer patří mezi největší poražené dne s poklesem o 7,55 %.
Tabulka ukazuje nejlepší a nejhorší performery během dnešní obchodní seance v Evropě. Zdroj: XTB HQ Research Departmen
Výkonnost sektorů
Zdroj: XTB HQ Research Department
Informace o společnostech
- Novo Nordisk je bezpochyby hvězdou dne. Akcie rostou až o 9,2 % po výsledcích za Q1 2026, které výrazně překonaly očekávání. Reportované tržby dosáhly 96,82 miliardy DKK oproti odhadu 69,38 miliardy DKK. EBIT dosáhl 59,62 miliardy DKK proti konsenzu pouze 29 miliard DKK a hrubá marže činila 85,9 % oproti očekávaným 81,3 %. Klíčovým tahounem byl Wegovy, a to jak injekční verze s tržbami 18,24 miliardy DKK, tak průlomová tabletová verze s tržbami 2,26 miliardy DKK v prvním čtvrtletí od lednového uvedení na trh. Podle CEO Mikea Doustdara jde o „nejsilnější uvedení produktu GLP-1 v USA v historii“ a počet týdenních předpisů již překročil 200 000. Společnost zvýšila prognózu pro rok 2026 a nyní očekává změnu očištěných tržeb při konstantních směnných kurzech v rozmezí -4 % až -12 %. Dříve očekávala -5 % až -13 %. Analytici Morgan Stanley to vnímají jako stále konzervativní předpoklady, které naznačují výsledek v horní polovině rozpětí.
- Akcie BMW rostou až o 6 %, protože výsledky za Q1 2026 navzdory mírnému zaostání tržeb za očekáváním (31,0 miliardy EUR vs. odhad 32,2 miliardy EUR) pozitivně překvapily v klíčových ukazatelích. Marže EBIT v segmentu Automotive činila 5,0 %, nad odhadem 4,7 %, a cash flow bylo výrazně nad očekáváním. JPMorgan a Bernstein zdůrazňují, že výsledek zahrnuje jednorázovou rezervu 300 milionů EUR na právní řízení. Bez ní by výsledky byly v souladu s konsenzem. Společnost zachovává prognózu pro rok 2026 a nadále očekává marži EBIT v rozmezí 4–6 %, i když varuje před negativním dopadem cel ve výši přibližně 1,25 procentního bodu.
- Lufthansa roste až o 3,5 % navzdory nominální ztrátě v Q2 2026. Klíčovým faktorem je zachování celoročních prognóz, což je podle JPMorgan pozitivní překvapení, protože trh již počítal se snížením výhledu. Tržby dosáhly 8,75 miliardy EUR oproti odhadu 8,49 miliardy EUR, tedy meziročně růst o 7,6 %. Ztráta EBIT činila 612 milionů EUR oproti očekávané ztrátě 650 milionů EUR a očištěný volný cash flow vzrostl meziročně o 65 % na 1,38 miliardy EUR. Rizikem zůstávají vyšší náklady na palivo. Konflikt na Blízkém východě vytváří v roce 2026 dodatečné náklady ve výši 1,7 miliardy EUR, i když 80 % poptávky po leteckém petroleji je zajištěno. Lufthansa se zaměřuje na vyšší ceny letenek a optimalizaci sítě, aby tyto náklady kompenzovala.
- Diageo zveřejnilo obchodní update za Q3 fiskálního roku 2026. Reportované čisté tržby vzrostly o 2,3 % na 4,5 miliardy USD, organický růst však činil pouze 0,3 %. Objemy vzrostly o 0,4 %, zatímco cena/mix klesly o 0,1 %. Společnost potvrdila celoroční prognózy, což trh přijal bez výraznější reakce. Výsledek ukazuje stabilizaci po předchozích slabších čtvrtletích.
- Continental pozitivně překvapil v Q1 2026. Očištěná marže EBIT vzrostla na 11,9 % z 6,6 % před rokem, zatímco čistý zisk se zvýšil na 200 milionů EUR z 68 milionů EUR v Q1 2025. Tržby skupiny dosáhly 4,396 miliardy EUR, v souladu s odhady, i když divize pneumatik zaznamenala mírný pokles na 3,3 miliardy EUR. Společnost zachovává výhled pro rok 2026 navzdory geopolitické nejistotě.
- Daimler Truck vykázal v Q1 2026 robustní poptávku. Nové objednávky vzrostly na 114 043 vozidel z 76 222 před rokem, zatímco v klíčovém segmentu Trucks North America objednávky meziročně vyskočily až o 86 %. Společnost zachovává celoroční výhled očištěného EBIT na úrovni 3,2–3,7 miliardy EUR.
