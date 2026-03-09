Shrnutí trhů: Silný výprodej evropských akcií uprostřed energetické krize 🔔

- Evropské akciové trhy zahájily týden prudkými poklesy, protože eskalace konfliktu s Íránem vedla k růstu cen ropy a spustila náladu risk-off.
- Index STOXX 600 ztrácí až 2,00 %, čímž prohlubuje pokles z minulého týdne o 5,51 % a ponechává index téměř 7,30 % pod jeho únorovým rekordem. Hlavní indexy včetně DE40, FRA40, UK100 a SPA35 odepisují mezi 1,50–2,50 %. Index volatility VSTOXX roste téměř o 4,00 % na 30,30 bodu, což je nejvyšší úroveň od dubna.
Ceny ropy vzrostly jen v březnu o více než 50 % a krátce se přiblížily úrovni 120 USD za barel po eskalaci útoků na íránskou energetickou infrastrukturu a narušení dopravy přes Hormuzský průliv, což fakticky ochromilo klíčovou trasu odpovědnou za přibližně 20 milionů barelů denně z globálních dodávek.
- Ceny plynu v Evropě prudce vzrostly kvůli obavám z narušení dodávek. Futures na zemní plyn vyskočily o více než 14 % na 62 EUR/MWh po předchozím růstu o 65 % v minulém týdnu z úrovně kolem 30 EUR/MWh.
- Toky LNG se snížily a zařízení Ras Laffan LNG v Kataru bylo uzavřeno. Zároveň zůstávají zásoby plynu v EU pod úrovní 30 %, což zvyšuje obavy z možného nedostatku energií.
- Německo zaznamenalo v lednu prudký pokles průmyslových zakázek o 11,1 % m/m, výrazně horší než očekávaných –4,5 %, čímž se otočil prosincový růst o +6,4 %. Domácí zakázky klesly o 16,2 % a zahraniční o 7,1 %, zatímco průmyslová výroba poklesla o 0,5 %. Slabost byla z velké části způsobena vysokou volatilitou — zakázky v sektoru kovových výrobků spadly o 39,4 %, zatímco automobilový průmysl vzrostl o 10,4 %.
- Rostou také výnosy evropských vládních dluhopisů, protože investoři začínají započítávat zvýšení sazeb ECB o 25 bb do července.
- Energetické společnosti patřily mezi několik málo vítězů růstu cen ropy, zatímco většina sektorů klesala. Bankovní sektor ztrácí více než 3,2 %, reality 3,1 % a sektor základních surovin patří mezi největší poražené. Aerolinky se dostaly pod tlak kvůli rostoucím nákladům na palivo — Lufthansa klesla o 3,9 %, zatímco Air France-KLM ztratila 4,1 %. Naopak rostou obranné společnosti, včetně italské firmy Leonardo (+4,00 %).
- Mezi velkými společnostmi Rolls-Royce klesá o 3,83 %, zatímco Anglo American ztrácí přibližně 6,30 %, což odráží široký výprodej v cyklických sektorech. Společnost Roche oslabila o 4,75 % poté, co její perorální lék na rakovinu prsu nesplnil hlavní cíl v klinické studii.
- Írán oznámil Mojtabu Chameneího jako nového nejvyššího vůdce, čímž posílil tvrdší politický postoj během pokračující války s USA a Izraelem.
- Výkonná ředitelka MMF Kristalina Georgievová varovala tvůrce politik, aby se „připravili na historické šoky“.
