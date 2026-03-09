Ropa prudce zdražuje, aerolinky letí dolů ✈️

- Vysoká cena ropy způsobuje pokles akcií leteckých společností
- Některé letenky nyní stojí až sedmkrát více než před týdnem.
- Analytici varují před poklesem cestování a možným uzemněním letadel.
Akcie leteckých společností výrazně oslabují poté, co prudký růst cen ropy vyvolaný konfliktem mezi USA, Izraelem a Íránem zvýšil obavy investorů z výrazného růstu nákladů v leteckém průmyslu. Růst cen ropy představuje pro aerolinky zásadní problém, protože palivo je po mzdách druhou největší položkou jejich nákladů a běžně tvoří zhruba pětinu až čtvrtinu provozních výdajů. Prudké zdražení ropy proto okamžitě zvyšuje tlak na hospodaření dopravců.
Investoři na situaci reagovali výprodejem akcií aerolinek napříč regiony. V Asii například akcie Korean Air klesly o více než 8 %. Pod tlakem se ocitly také evropské aerolinky, když akcie skupin Air France-KLM, Lufthansa nebo IAG, která vlastní British Airways, v úvodu obchodování ztrácely přibližně 4 až 6 %. Slabší vývoj naznačují i americké letecké společnosti v předobchodní fázi. Ryanair před otevřením ztrácí více než 3,5 % a Delta Air Lines odepisuje přes 3 %. Pod tlakem jsou ale i další letečtí dopravci napříč trhy, když investoři reagují na prudký růst cen ropy a obavy z vyšších nákladů na palivo i možné ochlazení poptávky po letecké dopravě.
Dopad rostoucích nákladů se zároveň začíná promítat do cen letenek. Například přímý let ze Soulu do Londýna s Korean Air podle dat zdražil během týdne z přibližně 564 dolarů na více než 4 300 dolarů. Analytici varují, že takto výrazný růst cen by mohl omezit poptávku po cestování, zejména mezi rekreačními cestujícími, a firmy mohou začít omezovat služební cesty kvůli nejistému ekonomickému výhledu.
Situaci navíc komplikuje omezený vzdušný prostor v oblasti Blízkého východu. Od začátku konfliktu bylo podle dat společnosti Cirium zrušeno více než 37 tisíc letů do regionu nebo z něj. Aerolinky jsou často nuceny měnit trasy, nést více paliva nebo provádět dodatečná tankování, aby se vyhnuly rizikovým oblastem. Analytici zároveň varují, že pokud by vysoké ceny paliva přetrvávaly delší dobu, mohl by se letecký sektor dostat pod výrazný finanční tlak. Některé společnosti by v krajním případě mohly být nuceny odstavit část flotily a slabší dopravci by se mohli dostat do vážných finančních potíží. Podobná situace nastala například po roce 2005, kdy prudký růst cen paliva přispěl k bankrotům několika velkých amerických aerolinek.
