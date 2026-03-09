Agilent posiluje v diagnostice: za Biocare Medical zaplatí 950 milionů dolarů 🧪

-
Agilent Technologies koupí Biocare Medical za 950 milionů USD.
-
Biocare posílí nabídku v oblasti tkáňové diagnostiky, hlavně pro rakovinu a infekční nemoci.
-
Dokončení transakce se čeká ve 4. fiskálním čtvrtletí 2026.
-
Akvizice potvrzuje snahu Agilentu růst v segmentu diagnostiky a laboratorních technologií.
-
Agilent Technologies koupí Biocare Medical za 950 milionů USD.
-
Biocare posílí nabídku v oblasti tkáňové diagnostiky, hlavně pro rakovinu a infekční nemoci.
-
Dokončení transakce se čeká ve 4. fiskálním čtvrtletí 2026.
-
Akvizice potvrzuje snahu Agilentu růst v segmentu diagnostiky a laboratorních technologií.
Společnost Agilent Technologies oznámila, že převezme soukromou firmu Biocare Medical v hotovostní transakci za 950 milionů USD. Akvizice má posílit postavení Agilentu v oblasti klinické patologie a rozšířit jeho nabídku diagnostických řešení, zejména pro onkologii a infekční onemocnění.
Biocare Medical sídlí v Kalifornii a zaměřuje se na integrované produkty pro tkáňovou diagnostiku. Mezi její zákazníky patří také vládní a vojenské laboratoře, což podtrhuje význam firmy v citlivých a specializovaných segmentech zdravotnického trhu. Po dokončení transakce bude Biocare začleněna do divize Life Sciences and Diagnostics Markets společnosti Agilent.
Uzavření obchodu se očekává ve čtvrtém fiskálním čtvrtletí 2026. Prodávajícími jsou investiční společnosti Excellere Partners a GHO Capital Partners. Pro Agilent jde o další krok k posílení portfolia v době, kdy poptávka po zdravotnických a laboratorních technologiích zůstává stabilní.
Agilent má podle dostupných údajů tržní kapitalizaci přibližně 33,38 miliardy USD. Už výsledky za první čtvrtletí naznačily, že firma těží ze stabilního zájmu o své medicínské přístroje a laboratorní vybavení. Nová akvizice tak zapadá do strategie rozšiřování byznysu v segmentech s vyšší přidanou hodnotou.
Z pohledu investorů je transakce signálem, že Agilent chce dále růst prostřednictvím cílených akvizic a posilovat své postavení v diagnostice. Klíčové bude, jak rychle se podaří Biocare integrovat a zda obchod přinese očekávané synergie.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Shrnutí trhů: Evropské akcie se pokoušejí stabilizovat navzdory prudkému růstu cen ropy 🔍
ČEZ vykázal zisk ve výši 27,4 mld. Kč 🪫
BMW hlásí problémy v Číně 🚗
Chubb bude pojišťovat lodě proplouvající Hormuzským průlivem 🗽 Co to znamená pro společnost?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.