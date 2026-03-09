Válka žene ceny plodin vzhůru🌾

-
Palmový olej zdražil až o 10 %, výrazně rostly i sojový olej, pšenice a kukuřice.
-
Konflikt zvyšuje ceny ropy a hnojiv, což tlačí vzhůru celý agrární sektor.
-
Rizikem je i možné předzásobování států, které může dál podpořit růst cen obilovin.
-
Vyšší náklady se mohou promítnout do inflace potravin i do hospodaření farmářů v roce 2026.
-
Ceny zemědělských komodit na začátku týdne výrazně vzrostly, protože konflikt na Blízkém východě narušuje obchodní toky a zvyšuje obavy z omezení dodávek. Nejvýrazněji zdražil palmový olej, který vyskočil až o 10 %, zatímco sojový olej přidal až 5 % a pšenice se přiblížila k dvouletému maximu.
Hlavním důvodem je růst cen energií a hnojiv. Napětí kolem dodávek ropy podporuje poptávku po biopalivech, což zvyšuje zájem o rostlinné oleje a také o kukuřici. Situaci dále komplikuje omezení dopravy přes Hormuzský průliv, který je klíčovou trasou pro obchod s hnojivy. To vyvolalo růst cen živin pro zemědělství, protože farmáři se snaží zajistit zásoby včas.
Růst se neomezil jen na olejniny. Futures na pšenici vzrostly o více než 3 %, kukuřice přidala přes 2 % a posílily také sójové boby. Trh zároveň zohledňuje i riziko, že některé státy začnou z preventivních důvodů navyšovat zásoby základních potravin, především pšenice.
Silný pohyb byl patrný i v Asii. V Číně prudce zdražily sójový šrot, palmový olej i produkty z řepky, přičemž některé kontrakty narazily až na denní limit růstu. To ukazuje, že nervozita se rychle přelévá napříč celým agrárním sektorem.
Podle analytiků budou zemědělské trhy v nejbližších dnech citlivě reagovat hlavně na vývoj cen energií a případnou eskalaci konfliktu. Pro spotřebitele by se vyšší ceny mohly projevit nejen na čerpacích stanicích, ale postupně i v potravinové inflaci. Zatímco část farmářů má náklady zajištěné dopředu, větší dopad by se mohl naplno projevit až v roce 2026, pokud by se situace v oblasti Hormuzského průlivu rychle neuklidnila.
Graf WHEAT (H1)
Cena pšenice po silném růstovém impulsu narazila na rezistenci poblíž 641,51 a následně přešla do korekce. Aktuálně se obchoduje kolem 619,14, tedy v blízkosti Fibonacciho hladiny 23,6 % (623,34) a zároveň nad úrovní 38,2 % (612,10). Trh tak část předchozího růstu odevzdal, ale zatím zůstává v technicky relativně příznivém nastavení. Pozitivním signálem je, že cena se stále drží nad klouzavými průměry EMA 50 (603,49) i SMA 100 (586,84), což potvrzuje, že hlavní krátkodobý trend zůstává navzdory aktuálnímu oslabení růstový. Korekce po prudkém pohybu vzhůru je zatím spíše přirozeným výdechem trhu než potvrzením obratu do klesajícího trendu. Důležitá bude především oblast kolem 612,10, která nyní funguje jako nejbližší technická podpora. CCI se posunulo zpět k neutrálním hodnotám, což naznačuje vyprchání překoupenosti a ochlazení předchozího silného růstového momenta. Momentum sice zůstává nad neutrální hranicí, ale směřuje níže, což ukazuje na slábnoucí dynamiku kupců v krátkém horizontu. Objemová aktivita navíc během korekce nevypadá extrémně panicky, takže trh zatím nepůsobí dojmem výrazného výprodeje.
Z technického pohledu bude nyní rozhodující, zda se pšenice udrží nad pásmem 612–603. Pokud ano, může se trh znovu pokusit o návrat k 623,34 a následně i k maximům u 641,51. V případě hlubší korekce by se další sledovaná podpora nacházela na 603,02 a níže pak u 593,93. Celkově tak pšenice zůstává po předchozím růstu v býčím nastavení, ale krátkodobě vstoupila do fáze ochlazení.
Zdroj: xStation5
