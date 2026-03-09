Je zlato po korekci nákupní příležitostí? 🪙

- Zlato od svých maxim pokleslo téměř o 10 %
- Velké americké banky odhadují cenu zlata nad 6000 USD
- Zlato od svých maxim pokleslo téměř o 10 %
- Velké americké banky odhadují cenu zlata nad 6000 USD
Historický růst zlata posunul cenu z přibližně 2 600 dolarů z konce roku 2024 až na rekordní cenu 5 589 dolarů z ledna 2026. Na začátku března však zlato výrazně korigovalo a nyní se obchoduje okolo 5 100 dolarů za unci. Analytici, kteří sledují zlato dlouhodobě, však říkají, že jde o zdravou korekci v rámci býčího trhu, který podle nich neskončil.
Z hlediska příčin poklesu zlata šlo dle analytiků spíše o výběr zisků po velmi silném růstu. Krátkodobé posílení amerického dolaru vyvinulo tlak na cenu zlata, protože tato aktiva mají tendenci se pohybovat opačným směrem. Historicky se často stává, že korekce, která vystraší drobné investory, využívají velcí institucionální hráči k dalším nákupům. Jedním z hlavních pilířů růstu zlata je nákup ze strany centrálních bank. Ty nakupují zlato nejrychlejším tempem za poslední desetiletí a krátkodobý pokles ceny na jejich strategii nic nemění.
Podle Světové rady pro zlato dosáhla čistá poptávka centrálních bank 230 tun jen ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025. Pro rok 2026 se očekává, že nákupy zůstanou vysoké, mezi 750 a 900 tunami. Zlato v posledních letech nakupují například Čína, Rusko, Indie, Turecko nebo Polsko. Tyto nákupy vytvářejí na trhu silnou poptávku, která pomáhá držet cenu zlata nad určitými úrovněmi.
Velké banky zatím své optimistické výhledy nezměnily. Naopak některé z nich považují současný pokles za příležitost k nákupu.
Odhady ceny zlata na konci roku podle velkých finančních institucí:
-
JPMorgan: kolem 6 300 dolarů
-
Goldman Sachs: přibližně 5 400 dolarů, s možností dalšího růstu
-
Wells Fargo: 6 100 až 6 300 dolarů
-
UBS: základní scénář 6 200 dolarů, při větším geopolitickém napětí až 7 200 dolarů (UBS zároveň připouští i negativní scénář kolem 4 600 dolarů, pokud by centrální banky výrazně zpřísnily měnovou politiku.
-
Deutsche Bank: přibližně 6 000 dolarů za unci
Analytici zároveň upozorňují, že korekce může být hlubší. Současný růst ceny zlata byl velmi rychlý a podobné pohyby mohou přinášet výraznou volatilitu. Podle odhadů analytiků by se cena zlata v roce 2026 mohla většinu času pohybovat v pásmu 5 000 až 6 000 dolarů.
GRAF GOLD (H4)
Zdroj: xStation05
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Graf dne: EURUSD – Proč euro ztrácí vůči dolaru?
Futures na skot klesají kvůli stávce v závodě JBS, růstu cen kukuřice a situaci na Blízkém východě 📌
Dodávky hliníku v ohrožení. Válka žene ceny na několikaletá maxima ⚙️
Indie řeší s Íránem průjezd tankerů. Ve hře jsou dodávky ropy i plynu 🚢
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.