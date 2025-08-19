SoftBank posílá Intelu 2 miliardy dolarů

Americký výrobce čipů Intel získá 2 miliardy dolarů formou kapitálové injekce od japonské investiční skupiny SoftBank, čímž se firma stane jedním z deseti největších akcionářů Intelu. Investice, oznámená v pondělí, přichází jako zásadní podpora pro Intel, který se v posledních letech potýká s výrazným poklesem konkurenceschopnosti, zejména v oblasti čipů pro umělou inteligenci.
SoftBank za každou akcii zaplatí 23 USD, což je lehce pod pondělní závěrečnou cenou 23,66 USD, a získá podíl těsně pod 2 %. Akcie Intelu na zprávu zareagovaly pozitivně a v premarketu posílily o 6,6 %, zatímco akcie SoftBank oslabily o 4 %. Investice bude realizována prostřednictvím primární emise nových akcií, bez nároku na místo v představenstvu či obchodní závazky vůči Intelu.
Přestože zdroje blízké SoftBank popírají politické napojení investice, celý obchod přichází v kontextu geopolitického tlaku, kdy se USA snaží posílit domácí výrobu čipů a omezit závislost na TSMC a Číně. Zároveň média spekulují, že americká vláda sama zvažuje nákup až 10% podílu v Intelu, přičemž setkání nového CEO Lip-Bu Tana s prezidentem Trumpem údajně odstartovalo tato jednání.
Intel čelí největší restrukturalizaci za poslední dekády. Po loňské ztrátě 18,8 miliardy dolarů – první od roku 1986 – se firma snaží přebudovat svůj obchodní model a uspět v oblasti smluvní výroby čipů (foundry business), kde zatím nedokázala konkurovat TSMC a jen obtížně získává externí klienty.
SoftBank o této části podnikání s Intelem již dříve jednala a podle informací Financial Times se nejedná o konec jednání, nýbrž o možný začátek hlubší spolupráce, která by mohla zahrnovat joint ventures nebo minoritní podíly v dílčích segmentech.
Podle analytiků může být Intel díky své duální roli výrobce i návrháře čipů potenciálně nejvhodnější platformou pro konkurenci TSMC na americké půdě. Investice SoftBank tak představuje strategické posílení amerického polovodičového ekosystému, ale zároveň i sázku na dlouhodobou obnovu značky Intel v klíčovém odvětví moderních technologií.
Graf INTC.US (D1)
Akcie společnosti Intel v posledních dnech prudce posílily a aktuálně se obchodují na úrovni 23,64 USD. Cena prorazila výraznou rezistenci v oblasti 21,70 USD, kde se dříve nacházely klouzavé průměry EMA 50 (21,68 USD) a SMA 100 (21,25 USD), a během dvou dnů vytvořila mohutnou růstovou svíčku s vrcholem nad 25 USD. Následně došlo k mírné korekci, která však zatím nevykazuje známky hlubšího oslabení. RSI se aktuálně nachází na úrovni 58,8, tedy v neutrálním pásmu, s potenciálem dalšího růstu, pokud tržní sentiment zůstane pozitivní. MACD rovněž potvrzuje býčí nastavení – indikátor překročil signální linii a histogram zesiluje, což potvrzuje momentum ve prospěch kupců.
Z technického hlediska zůstává úroveň kolem 23,00–22,70 USD klíčovou zónou krátkodobé podpory. Pokud bude tato oblast udržena, může dojít k opětovnému testu nedávného maxima kolem 25,00 USD. Naopak proražení pod 22,50 USD by mohlo znamenat návrat k průměrům a větší korekci.
Zdroj: xStation5
