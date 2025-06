Stříbro pod tlakem: technická korekce po růstové rally

Cena stříbra na hodinovém grafu vykazuje známky technické korekce po výrazném růstovém období. Aktuálně se cena nachází okolo hladiny 36,33 USD, což představuje návrat těsně pod klouzavý průměr SMA 100 (modrá) a blízko EMA 50 (oranžová), které nyní působí jako rezistence.

Tento vývoj naznačuje oslabení nákupního momenta, které bylo zřetelné v první polovině června, kdy stříbro prudce vystoupalo ze zóny kolem 33 USD až nad úroveň 37 USD. Současný pokles signalizuje možnou konsolidaci nebo hlubší korekci, pokud trh nenajde podporu v blízkosti psychologické úrovně 36 USD.

Technické indikátory tento scénář potvrzují. Williams %R se propadl hluboko do přeprodaného pásma s hodnotou kolem -84, což naznačuje výrazný krátkodobý výprodej. Podobně i CCI dosahuje hodnoty -90,8, což posiluje signál, že cena se nachází pod silným tlakem prodejců. Přestože tyto indikátory mohou naznačovat určitou příležitost k obratu, zůstává trh zatím bez zřetelného potvrzení obratu trendu.

Investoři by měli sledovat, zda se cena udrží nad úrovní 36 USD. Její prolomení by mohlo otevřít prostor pro pokles k dalším supportním úrovním kolem 35,42 a 34,57 USD. Naopak návrat nad 36,70 USD a následné překonání posledního vrcholu u 37,30 USD by mohly obnovit býčí momentum.

Současná situace na trhu se stříbrem vyžaduje obezřetnost. Růstová dynamika ochabla a trh hledá novou rovnováhu. Vzhledem k přeprodanosti však nelze vyloučit krátkodobý odraz, který by mohl být zajímavý pro krátkodobé spekulanty.

Zdroj: xStation5

