STŘÍBRO roste o 5,75 % 🚀

Růst cen stříbra a dalších drahých kovů je způsoben především poklesem inflačních očekávání, podpořeným nadějemi na trvalý mír mezi Íránem a USA, nebo alespoň na znovuotevření Hormuzského průlivu. Drahé kovy byly pod výrazným tlakem kvůli růstu výnosů dluhopisů po celém světě, což zvyšovalo poptávku po bezpečných aktivech a zajišťovalo vyšší a bezpečnější míru výnosu.
Rostoucí optimismus ohledně míru na Blízkém východě a s tím spojený pokles výnosů dluhopisů (růst jejich cen) učinil drahé kovy po nedávných výprodejích opět atraktivními, i když historicky vysoké valuace a obavy z vysoké volatility z počátku roku 2026 mohou omezit potenciál návratu k silnému růstovému trendu.
STŘÍBRO se odráží vzhůru spolu s růstem cen (poklesem výnosů) futures na americké desetileté státní dluhopisy (TNOTE; zobrazeno modře). Další růst bude záviset na tom, jak cena stříbra zareaguje na rezistenci, kterou nyní testuje kolem 82 USD za unci. Zdroj: xStation5
Po korekci zlato prorazilo nad zónu POC objemového profilu v oblasti 4550–4600, kde je soustředěna většina historického objemu obchodů — a právě tam našlo silný support. Odraz také prorazil negativní linii směrodatné odchylky anchored VWAP, což znamená, že z technického pohledu si kov otevírá cestu k možnému dalšímu růstu směrem k zóně průměrné hodnoty VWAP (modrá křivka v grafu) a k další zóně objemového clusteru poblíž 5140 USD za unci. Další vývoj ceny ZLATA může záviset na průběhu mírových jednání na Blízkém východě a na celkovém směřování USD, protože mezi těmito dvěma instrumenty často existuje inverzní cenová korelace. Zdroj: xStation
