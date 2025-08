Švýcarský frank oslabuje kvůli tlaku tarifů 📉 Další „TACO“?

Švýcarský frank oslabuje o 0,3 % vůči americkému dolaru kvůli rostoucímu tlaku z neočekávaného zvýšení amerických cel.

Prodejní tlak na frank zesílil již v pátek po náhlé eskalaci obchodních jednání mezi Švýcarskem a Spojenými státy. Podle médií došlo ke zvýšení cel z 31 % na 39 % po „neproduktivním“ telefonátu mezi prezidentem USA Donaldem Trumpem a švýcarskou prezidentkou Karin Keller-Sutter. Tiskoví mluvčí Švýcarska uvedli, že mezi lídry nedošlo k žádné výrazné roztržce, ale dosažení výhodnější dohody před 7. srpnem se zdá být nepravděpodobné.

Podle odhadů Bloomberg Economics by exportně orientovaná švýcarská ekonomika mohla v důsledku rekordně vysokých cel přijít až o 1 % HDP, nemluvě o potenciálně tvrdším dopadu budoucích cel na farmaceutický sektor (Švýcarsko je domovem firem jako Novartis a Roche). Zvýšené riziko hospodářského zpomalení by mohlo krátkodobě vyvolat korekci franku.

Na druhou stranu by oslabení franku mohlo být ze švýcarského pohledu vítané. Jeho předchozí posilování totiž výrazně zdražilo švýcarské produkty na globálním trhu, zatímco pokles dovozních cen přispívá k deflačním tlakům v zemi. S úrokovými sazbami již na úrovni 0 % může pokračující deflace donutit Švýcarskou národní banku (SNB) ke zavedení záporných sazeb později v roce 2025.

Zvýšení cel se však může nakonec ukázat jako další případ tzv. „TACO“ (Trump Always Chickens Out) – zejména s ohledem na to, že Švýcarsko je pátým největším dovozním partnerem USA a mnoho švýcarských produktů nemá snadné náhrady. Švýcarské úřady navíc oznámily, že se budou snažit dohodu vyjednat a neplánují žádná odvetná opatření.

Měnový pár USD/CHF umazal část svých předchozích ztrát po slabém americkém NFP reportu, avšak obnovené obavy z cel a deflačních tlaků opět hrály v neprospěch franku.

Zdroj: xStation5

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!

Konkurenční spready

Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle

Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma: