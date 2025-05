Taobao Instant Commerce od Alibaby překročil 40 milionů denních objednávek, což signalizuje novou éru v e-commerce

Nově spuštěný portál Taobao Instant Commerce od společnosti Alibaba dosáhl významného milníku, když během pouhého měsíce provozu překročil 40 milionů denních objednávek. Tato služba, která slibuje doručení do 60 minut, integruje obchodníky z dceřiné společnosti Alibaba pro doručování potravin, Ele.me, do své hlavní nákupní platformy Taobao. Tento vývoj je součástí širšího trendu mezi čínskými e-commerce platformami, které intenzivně investují do tzv. "okamžitého maloobchodu", což odráží rostoucí spotřebitelskou poptávku po rychlejších doručovacích službách.

Strategická integrace Ele.me do Taobao

Integrace doručovacích schopností Ele.me do platformy Taobao umožňuje bezproblémový nákupní zážitek, kdy si spotřebitelé mohou zakoupit širokou škálu produktů – od potravin a nápojů po elektroniku a oblečení – a obdržet je do hodiny. Tento krok nejen zvyšuje spokojenost zákazníků, ale také strategicky posiluje pozici Alibaby vůči konkurentům, jako jsou JD.com a Meituan, kteří rovněž výrazně investují do služeb okamžitého maloobchodu.

Finanční dopady a vliv na trh

Agresivní vstup Alibaby do oblasti okamžitého obchodu je podpořen značnými finančními závazky. Společnost slíbila významné dotace na přilákání uživatelů na svou platformu, s cílem zvýšit podíl na trhu v vysoce konkurenčním čínském e-commerce prostředí. Tato strategie se zdá být úspěšná, jak dokazuje rychlý nárůst denních objednávek.

K poslednímu obchodnímu dni jsou akcie společnosti Alibaba Group Holding Ltd (NYSE: BABA) oceněny na 120,66 USD, což představuje mírný pokles o 0,63 %. Akcie zaznamenaly výkyvy s denním maximem 122,16 USD a minimem 118,70 USD. Tržní kapitalizace společnosti činí přibližně 307,5 miliardy USD. Zdroj: xStation5

