Travelers překonal odhady ziskovosti

Travelers překonal očekávání, čistý zisk činil 11,13 USD na akcii oproti očekávaným 8,85 USD.
Předepsané pojistné vzrostlo na 10,86 mld. USD, poptávka zůstává stabilní.
Kombinovaný poměr se zlepšil na 82,2 %, firma pokračuje v přísné upisovací strategii.
Investiční výnosy vzrostly o 10 %, pomohly ziskovosti vedle nižších katastrofických škod.
Americký pojišťovací gigant Travelers překvapil trhy, když za čtvrté čtvrtletí vykázal výrazně vyšší zisk, než očekávali analytici. Hlavními tahouny byly silné upisovací výsledky, nižší škody z katastrof a rostoucí výnosy z investic. Společnost oznámila čistý provozní zisk 2,51 miliardy USD, což odpovídá 11,13 USD na akcii, zatímco trh očekával v průměru jen 8,85 USD. V meziročním srovnání jde o výrazný růst – ve stejném období loni činil zisk 2,13 miliardy USD (9,15 USD na akcii).
Stabilní poptávka navzdory růstu cen
Celkový objem čistě předepsaného pojistného vzrostl v kvartálu o 1 % na 10,86 miliardy USD. I přes celoplošný růst cen pojistného, zejména v oblasti nemovitostí a automobilů, zůstává poptávka firem i domácností po pojištění stabilní. Spotřebitelé i firmy si uvědomují rizika spojená s přírodními katastrofami a finančními ztrátami, a proto na pojištění nešetří.
Lepší poměr nákladů a přísná disciplína
Společnosti se daří snižovat rizikovou expozici, zejména u velkých majetkových pojistek, kde cena neodpovídá potenciálním katastrofickým ztrátám. Travelers se zaměřuje na striktní upisovací disciplínu, což se projevilo ve zlepšení kombinovaného poměru o 1,8 procentního bodu na 82,2 % – vše pod 100 % značí ziskové upisování. Katastrofické škody ve čtvrtletí dosáhly 95 milionů USD před zdaněním, zejména kvůli zimním bouřím v několika amerických státech. Oproti předchozím obdobím jde však o relativně nízkou hodnotu, což pozitivně ovlivnilo výsledky.
Vyšší výnosy z investic
Další pozitivní složkou čtvrtletí byly výnosy z investic, které vzrostly o 10 % po zdanění na 867 milionů USD. Travelers tradičně investuje do nízkorizikových aktiv, zejména dluhopisů, které v prostředí vyšších sazeb začínají generovat atraktivnější výnosy.
Graf TRV.US (D1)
Akcie společnosti Travelers v posledních dnech výrazně oslabily a aktuálně se obchodují na úrovni 269,68 USD, tedy pod oběma klouzavými průměry – EMA 50 (282,02 USD) a SMA 100 (279,66 USD). RSI se nachází na hodnotě 35,0, což značí, že se akcie blíží k přeprodané zóně, ale zatím bez známky obratu. Pokud se cena neudrží v pásmu 269-270 USD, může pokračovat další pokles směrem k klíčové zóně podpory 263–265 USD. Naopak návrat nad 275–276 USD by byl prvním náznakem zotavení.
Zdroj: xStation5
