Tři trhy, které sledovat příští týden (27.03.2026)

Donald Trump se zatím zdržel útoku na íránskou energetickou infrastrukturu a dvakrát prodloužil lhůtu pro podpis dohody se Spojenými státy. Navzdory počátečním slibným zprávám se trh znovu začal obávat eskalace a dalších otřesů v energetickém sektoru. Situace na Blízkém východě zůstane v týdnu před Velikonocemi hlavním hybatelem finančních trhů, zároveň je však třeba sledovat i zveřejnění několika klíčových makrodat, včetně údajů z amerického trhu práce a předběžných inflačních čísel za březen. Investoři by proto měli věnovat zvýšenou pozornost instrumentům EURUSD, OIL a US500.
EURUSD
Americký dolar začal znovu posilovat poté, co se ukázalo, že Írán nemá v úmyslu vyjednávat se Spojenými státy ani se podřídit předloženému ultimátu. V prostředí této nejistoty sledujeme obnovený „útěk do hotovosti“, v němž americká měna znovu dominuje. Tento trend podporuje relativní geografická vzdálenost USA od konfliktu i vysoká míra energetické soběstačnosti země, přestože právě kroky Spojených států současnou krizi pravděpodobně spustily. Z hlediska dat bude důležité sledovat v úterý předběžnou inflaci CPI v eurozóně a v pátek zprávu o americkém trhu práce NFP.
OIL
Ropný trh nyní zažívá jednu z nejvyšších volatilit v historii. Samotný růst cen v březnu může překročit 50 %; takto prudkou měsíční dynamiku jsme v historii zaznamenali jen dvakrát. Tyto extrémní pohyby souvisejí s pokračující blokádou Hormuzského průlivu, která by mohla vést k největšímu deficitu na ropném trhu v historii, navzdory globálním snahám zmírnit dopady. Donald Trump sice stanovil nový termín pro dosažení dohody na 6. dubna, Teherán však naznačil, že ve skutečnosti žádná jednání neprobíhají a země je připravena na dlouhodobý konflikt. Pokud se krizi nepodaří rychle vyřešit, rekordní ceny ropy, potenciálně nad 150 USD za barel, se mohou stát základním scénářem.
US500
Futures na index S&P 500, nejdůležitější americký akciový index, se stále drží velmi blízko historických maxim. Navzdory výrazným geopolitickým rizikům zůstávají ceny amerických akcií na vysokých úrovních. S blížícím se koncem prvního čtvrtletí se zároveň rychle přibližuje nová výsledková sezóna. Trh se nyní zaměří na to, jak si Big Tech vede v prostředí masivních kapitálových výdajů a rostoucích nákladů na energie. V pozadí zůstává klíčová obava: donutí návrat inflace centrální banku k dalšímu kolu zvyšování úrokových sazeb? Podobný scénář v roce 2022 skončil pro Wall Street bolestivým downtrendem a investoři se obávají, aby se historie neopakovala.
