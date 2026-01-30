Tři trhy, které sledovat příští týden (30. 1. 2026)

V nadcházejících dnech se pozornost investorů zaměří na události s přímým dopadem na americký dolar, drahé kovy a celkový sentiment vůči riziku. Globální trhy pečlivě sledují vývoj cen ropy, které rostou v souvislosti se soustředěním amerických námořních sil poblíž Íránu. Stříbro zůstává citlivé na blížící se ekonomická data z USA, zatímco akciový trh čelí zásadní zkoušce v podobě výsledků velkých technologických firem – včetně Alphabetu, Amazonu a AMD. Účastníci trhu budou pečlivě analyzovat makrodata, která mohou naznačit budoucí vývoj úrokových sazeb a další kroky Fedu. Tento týden by pozornost měla patřit zejména STŘÍBRU, US100 a ROPNÉMU TRHU.
STŘÍBRO
Stříbro čelí silnému výprodeji po období euforického růstu, který kopíroval vývoj na trhu se zlatem. Navzdory přetrvávající prémii na spotových cenách v Šanghaji probíhá současná korekce velmi razantně – v pátek stříbro ztratilo přes 10 %. Hlavním spouštěčem byl znovu posilující americký dolar, jehož růst podpořilo jmenování Kevina Warsha novým předsedou Fedu.
Trh tak začíná započítávat méně uvolněnou měnovou politiku, což automaticky posiluje USD a výnosy státních dluhopisů – tradiční protivítr pro drahé kovy, které nenesou výnos. Z toho důvodu lze očekávat, že stříbro (a další kovy) zůstanou v krátkodobém horizontu velmi volatilní, i když dlouhodobé strukturální výhledy zůstávají růstové.
V pondělí budou zveřejněna data PMI z výrobního sektoru hlavních světových ekonomik. Týden přinese i sérii zasedání centrálních bank: v úterý RBA (Austrálie), ve středu polská RPP, ve čtvrtek pak Bank of England a Evropská centrální banka.
US100
Futures na index Nasdaq 100 ztratily minulý týden dynamiku po 12% propadu akcií Microsoftu a širším výprodeji softwarových a datových společností. Výkonnost firem jako ServiceNow, Salesforce, FactSet nebo Gartner naznačuje, že investoři přehodnocují rizika, která AI představuje – nejen z hlediska výdajů (CAPEX) hyperscalerů, ale i samotných obchodních modelů a růstového potenciálu celého odvětví SaaS.
Trh se posunul do krátkodobého režimu „risk-off“ a technologické akcie se znovu ocitly v centru výprodejního tlaku. V nadcházejícím týdnu zůstane hlavní pozornost na výsledcích amerických korporací. Zatímco report Applu přinesl jistou stabilitu a Meta Platforms doručila silná čísla, celkový sentiment kolem Big Tech zůstává křehký. Klíčovými makro událostmi budou středeční ISM Manufacturing (USA) a páteční data NFP, která mohou přinést zvýšenou volatilitu.
ROPA
Prezident USA Donald Trump se zdá být odhodlán rozhodně ukončit íránský jaderný program. Spojené státy soustředily výrazné vojenské kapacity v okolí Íránu, a to za podpory Izraele a evropských spojenců v rámci NATO. Základní scénář počítá s chirurgickým úderem na vojenskou infrastrukturu íránského režimu s cílem přinutit Teherán k podpisu nové „jaderné dohody“.
Existuje však riziko eskalace, která by mohla vyústit v širší konflikt a destabilizaci celého regionu. Takový vývoj by pravděpodobně vedl k prudkému růstu cen ropy a narušení provozu v Suezském průplavu i v Hormuzském průlivu – nejkritičtějších dopravních uzlech pro přepravu ropy na světě. Trhy proto sledují ceny ropy Brent se zvýšenou pozorností, protože aktuálně slouží jako klíčový ukazatel globálních inflačních rizik.
Denní shrnutí: Výprodej na Wall Street 📉 Bitcoin a Ethereum prohlubují pokles v panice
US100 ztrácí 2 % 📉
BREAKING: Americké námořnictvo sestřelilo íránský dron, který se přiblížil k letadlové lodi USS Abraham Lincon🗽OIL reaguje
🚨Bitcoin a Ethereum ztrácejí na hodnotě v důsledku oslabení sentimentu na Wall Street
