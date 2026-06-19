Tři trhy, které sledovat příští týden: EURUSD, OIL a NASDAQ (19.06.2026)

- Mezi Spojenými státy a Íránem byla podepsána 60denní dohoda.
- Jednání o trvalé dohodě byla nicméně odložena na pozdější termín.
- Ve středu zveřejní své hospodářské výsledky americký gigant v oblasti paměťových čipů, společnost Micron Technology.
- Čekají nás také klíčové údaje z indexů PMI (úterý) a inflace PCE v USA (čtvrtek).
- Mezi Spojenými státy a Íránem byla podepsána 60denní dohoda.
- Jednání o trvalé dohodě byla nicméně odložena na pozdější termín.
- Ve středu zveřejní své hospodářské výsledky americký gigant v oblasti paměťových čipů, společnost Micron Technology.
- Čekají nás také klíčové údaje z indexů PMI (úterý) a inflace PCE v USA (čtvrtek).
Mimořádně intenzivní týden se blíží ke konci. Trhy výrazně reagovaly na jestřábí výhled Federálního rezervního systému, zvýšení sazeb ze strany Bank of Japan a na ponechání sazeb beze změny ze strany BoE, RBA a Norges Bank v prostředí nižších inflačních tlaků po podpisu dohody mezi Íránem a USA. S ústupem geopolitického rizika se investoři budou více soustředit na ekonomická data a další důležité geopolitické a tržní události.
Nadcházející týden přinese klíčová makroekonomická data a výsledky hospodaření, které prověří, zda má současný tržní optimismus pevné základy. Pozornost investorů se přesune k inflaci PCE v USA a k důležitým výsledkům technologických společností. Z tohoto důvodu by se investoři měli zaměřit především na tři trhy: EURUSD, OIL a US100.
EURUSD
Hlavní hnací silou amerického dolaru příští týden budou údaje o spotřebě a inflaci v USA, které mohou dále podpořit jestřábí rétoriku po posledním rozhodnutí Fedu. Ve čtvrtek bude zveřejněna zpráva o osobních příjmech a výdajích za květen, která obsahuje index Core PCE – stále preferovaný ukazatel inflace Fedu. Již v pondělí budou zveřejněna data o spotřebitelské důvěře v eurozóně a v úterý budou následovat předběžné indexy PMI pro hlavní ekonomiky.
Odhady naznačují, že inflace Core PCE v květnu vzrostla o 0,35 % meziměsíčně, což by zvýšilo meziroční hodnotu na 3,4 % (z předchozích 3,3 %). Celková inflace PCE bez úprav by měla zrychlit na 4,1 %. Vyšší inflační údaje by mohly znovu posílit dolar a poslat měnový pár EURUSD směrem k lokálním minimům.
OIL (ropa Brent)
Trh s černým zlatem vstupuje do fáze uklidnění po několika napjatých měsících války mezi USA a Íránem. Přestože bylo podepsáno 60denní memorandum, řada otázek zůstává nevyřešena a jednání o trvalé dohodě byla odložena. Hormuzský průliv byl znovu otevřen, ale stále funguje daleko od plné kapacity, což může vyvolat další volatilitu cen ropy.
Po odeznění geopolitické rizikové prémie se trh zaměří na fundamenty poptávky. Čína dosud působila jako stabilizační prvek ropného trhu, avšak kromě zpomalujících dovozů sledujeme i další negativní signály z tamní ekonomiky. Pokud se data nezlepší, výrazné oživení nabídky na trhu s ropou by mohlo příští rok stlačit ceny do pásma 50 až 60 USD za barel. Mezinárodní energetická agentura (IEA) upozorňuje, že by příští rok mohl vzniknout přebytek nabídky až 5 milionů barelů denně, především díky navýšení produkce o 8 milionů barelů denně.
US100 (futures na Nasdaq 100)
Pro technologický sektor se blíží klíčový okamžik fundamentálního ověření, kdy se tržní valuace postavené na AI revoluci střetnou s reálnými finančními výsledky. Ve středu zveřejní hospodářské výsledky americký paměťový gigant Micron Technology. Společnost je přímým příjemcem boomu umělé inteligence, protože dodává klíčové komponenty pro datová centra. Pozitivní překvapení ve výsledcích a výhledu by mohlo poskytnout impuls k dynamickému návratu indexu US100 do oblasti historických maxim a zmírnit případný jestřábí dopad čtvrtečních dat o inflaci PCE.
Akciové trhy s vysokým zastoupením Big Tech společností zatím vykazují značnou odolnost vůči restriktivní měnové politice Fedu, pokud silné firemní výsledky ospravedlňují vysoké valuace. Boom umělé inteligence funguje jako určitý ochranný polštář proti zpomalování ekonomiky. Historicky však v obdobích zvýšených valuací, například při vysokém poměru ceny k zisku (P/E), může jakýkoliv signál zpomalující dynamiky objednávek ve výsledcích společností typu Micron v kombinaci s jestřábím údajem o inflaci PCE vyvolat prudkou realizaci zisků, podobně jako po nedávném zveřejnění dat NFP nebo během poslední tiskové konference Federálního rezervního systému.
Denní shrnutí: Konec mimořádně intenzivního týdne (19.06.2026)
USA zavřeno: Odložená jednání tlačí na futures
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Shrnutí trhů: Omezená volatilita a silný dolar
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.