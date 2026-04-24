🔴Tři trhy, které sledovat příští týden: všechny oči upřené na Fed (24.04.2026)

Napětí na Blízkém východě zůstává zvýšené, přičemž ropa Brent se opět obchoduje nad hranicí 100 dolarů za barel. Zároveň se zdá, že Wall Street z velké části ignoruje riziko toho, co by se mohlo stát jednou z nejvýznamnějších energetických krizí v historii, a dál směřuje k novým historickým maximům. Mezitím vstupuje sezóna výsledků do kritické fáze, když své výsledky zveřejní velcí technologičtí giganti jako Meta, Microsoft a Alphabet.
Trhy se však nebudou soustředit jen na geopolitiku a výsledky Big Tech firem. Příští týden přinese také klíčová rozhodnutí o úrokových sazbách od hlavních centrálních bank (Fed, BoJ, BoE, ECB a BoC). U většiny institucí se očekává, že ponechají měnovou politiku beze změny, i když překvapení nelze vyloučit. V tomto kontextu by investoři měli pečlivě sledovat USDJPY, zlato a index US500.
USDJPY
Už příští úterý se dočkáme rozhodnutí o úrokových sazbách jak od Bank of Japan, tak od Federálního rezervního systému. Zatímco ještě nedávno trhy započítávaly možné zvýšení sazeb v Japonsku, země nyní čelí výraznému tlaku rostoucích cen energií, které zhoršují ekonomické podmínky.
V důsledku toho nyní trhy očekávají, že sazby zůstanou beze změny, podobně jako v případě rozhodnutí Fedu naplánovaného na středu 29. dubna. Za zmínku také stojí, že půjde s největší pravděpodobností o poslední zasedání Jeroma Powella v roli předsedy Federálního rezervního systému, i když stále existuje možnost, že jeho možný nástupce Kevin Warsh nebude Kongresem potvrzen před 15. květnem. USDJPY zůstává na zvýšených úrovních, přičemž hladina 160 nadále funguje jako silná zóna rezistence.
GOLD
Trh se zlatem z velké části přehlíží širší energetické pozadí. Částečně je to proto, že ceny ropy jsou sice zvýšené, ale stále se pohybují kolem 100 dolarů za barel, a komplexní dohoda mezi USA a Íránem zůstává vzdálená.
V této fázi zlato reaguje především na očekávání ohledně inflace a úrokových sazeb. Mírně rostoucí inflace má tendenci zlato podporovat, ale prudký a trvalý růst, podobný tomu z konce 70. a začátku 80. let, by mohl vynutit výrazné přecenění očekávání ohledně amerických sazeb.
Klíčové budou Powellovy komentáře po rozhodnutí Fedu, zejména z hlediska toho, jak centrální banka vyhodnotí inflační rizika. Pokud geopolitické napětí poleví a inflace se ukáže jako přechodná, investoři mohou znovu obrátit pozornost ke strukturálním faktorům, jako jsou vysoké úrovně globálního dluhu a pokračující diverzifikace rezerv od amerického dolaru směrem ke zlatu.
US500
Index S&P 500 a jeho futures dosáhly nových historických maxim, což naznačuje, že investoři z velké části přehlížejí geopolitická rizika a místo toho se soustředí na očekávání zlepšujících se ekonomických podmínek.
Dosavadní výsledky byly silné. Tesla oznámila růst tržeb i zisku a zároveň poukázala na robustní dlouhodobé vyhlídky v oblasti AI a robotiky.
Výsledky společností Meta, Microsoft a Alphabet v tomto týdnu budou klíčové. Právě tyto firmy pravděpodobně rozhodnou o tom, zda může narativ tažený AI dál posouvat hlavní americké indexy na ještě vyšší úrovně. Všechny tři společnosti mají zveřejnit výsledky po uzavření středeční obchodní seance.
