Trump a uzavření vlády: Další chybný odhad Wall Streetu?

Říjen je obvykle nejvíce turbulentním měsícem roku pro akciové trhy. Jeho průměrná volatilita je o 33 % vyšší než u ostatních jedenácti měsíců a uzavření americké vlády to nyní znovu připomnělo. I když by prodloužené uzavření zasáhlo stovky tisíc federálních zaměstnanců, v praxi je jeho dopad na širší ekonomiku a trhy obvykle omezený. Bude tentokrát situace jiná?
V historii došlo za poslední půlstoletí k 21 uzavřením vlády a většina z nich byla vyřešena během několika dnů bez výrazných ekonomických dopadů. Dokonce ani ta nejdelší – za administrativy Clintona či Obamy – nenarušila tehdejší bull markety. To poslední, za vlády Trumpa, se časově shodovalo s tím, že Fed pod vedením Powella přešel na holubičí tón, což během oněch 35 dnů výrazně podpořilo akcie.
Co je tentokrát ve hře
Nyní se očekává, že uzavření vlády by mohlo poslat na nucenou dovolenou asi 750 000 pracovníků a stát americkou ekonomiku miliardy dolarů ztraceného výkonu. Během uzavření vláda zastaví všechny nepodstatné funkce, zatímco zaměstnanci s klíčovými rolemi – například aktivní vojenský personál a federální bezpečnostní složky – musí nastoupit do práce, často bez výplaty.
Nelze vyloučit, že tentokrát padnou všechny rekordy, vzhledem k vyhrocené rétorice obou stran. Mezi největší rizika pro trhy patří schvalování léků, IPO a publikace makroekonomických dat.
Trump, Fed a dopad na trhy
Někteří demokraté varují, že jde o zástěrku v době, kdy Trump výslovně požaduje, aby ministerstvo spravedlnosti (DOJ) stíhalo ty, které považuje za nepřátele, tlačí na ABC, aby propustila jemu nepohodlného moderátora večerní show, posílá Národní gardu do demokratických měst a připravuje armádu na boj proti „vnitřnímu nepříteli“.
Pokud by uzavření trvalo tři týdny, odhaduje se, že míra nezaměstnanosti by mohla vyskočit z 4,3 % v srpnu na 4,6–4,7 %, protože pracovníci na nucené dovolené se počítají jako dočasně nezaměstnaní. Může to být Trumpův cíl? Nové signály recese by donutily Fed snížit sazby, zatímco výnosy dluhopisů by klesaly jak kvůli politice, tak kvůli ekonomickým rizikům, když investoři míří do bezpečných aktiv. To by vládě umožnilo levnější financování v kritickém okamžiku: refinancování více než 11 bilionů USD do konce roku 2026 – prakticky třetiny celého dluhu.
Splatnosti amerického dluhu. Zdroj: Bloomberg Finance.
Prozatím investoři pokračují v zajišťování proti všem těmto rizikům. Stříbro právě uzavřelo nejlepší čtvrtletí v historii, zatímco zlato překonalo hranici 3 900 USD. Otázkou není, zda dosáhne 4 000 USD, ale kdy.
Silver MN interval. Zdroj: Xstation
