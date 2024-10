Trading (Obchodování) – co to je?

Doba čtení: 8 minut(y)

Jak vysvětlit, co je to obchodování, a přiblížit tento riskantní a náročný proces více lidem? Přečtěte si tento článek a dozvíte se, co je důležité pro trading. V tomto vzdělávacím textu se zaměříme na úplné základy obchodování a pokusíme se popsat proces a obecné zásady, kterými by se měl obchodník řídit.

Obchodování se stalo základem rozvoje moderní civilizace. Díky novým technologiím mohou investoři sledovat denně se měnící kurzy tisíců kótovaných společností, komodit, surovin, měn a digitálních aktiv. Každý den se miliony obchodníků po celém světě zapojují do konkurenčního soupeření prostřednictvím obchodování, kde se nabídka neustále střetává s poptávkou a výsledkem je konečné ocenění. Obchodování zahrnuje ovládnutí a zkrocení strachu i chamtivosti, dvou emocí, které silně ovlivňují chování nabídky a poptávky a určují býčí trh i jeho cykly. Co to je trading (obchodování)? Zpravidla můžeme trading definovat jako činnost spočívající v nákupu nebo prodeji, tedy obchodování s vybranými aktivy za účelem dosažení zisku. Základem tradingu je schopnost předvídat budoucí chování ceny vybraného instrumentu (spekulace). Když obchodníci předpovídají správně, je transakce zisková, když se trh chová proti směru transakce – zaznamenávají ztrátu. Obecně platí, že trading je aktivní obchodování (krátkodobé nebo střednědobé), na rozdíl od investování, které je často vedeno jinými motivacemi a delším investičním horizontem. Aby obchodníci správně a efektivněji předpovídali budoucnost, zaměřují se na rozšiřování svých znalostí, zkušeností a technik (technická analýza, fundamentální analýza atd.) a také na psychologii, která patří k hlavním aspektům obchodování. Spekuluje se jak s pákovými nástroji, jako je OIL, US500 nebo Bitcoin, tak i s běžnými akciemi na burze, protože základem tradingu je správně předpovědět budoucí vývoj aktiv. Existují i obchodníci, kteří obchodují pouze s vybranými instrumenty a zkoumají podstatu a chování cen pouze v rámci jednoho nebo několika málo sektorů. Jiní naopak obchodují se vším a zaměřují se výhradně na chování ceny, kterou překrývá psychologie účastníků trhu a vnější faktory (makroekonomika, měnová politika, cykličnost atd.). Záleží na volbě každého obchodníka, který se může svobodně rozhodnout, co budou obchodovat. Dva různé směry trhu Tradeři si mohou vybrat mezi obchodními směry. Pokud se domnívají, že ceny budou klesat, otevřou tzv. krátký prodej (short), který jim umožní dosáhnout zisku, když ceny půjdou směrem dolů. Na druhé straně, pokud obchodníci očekávají, že ceny porostou, otevřou nákupní (long) transakci, v tomto případě vydělají, když ceny porostou. Zaujmout krátkou pozici (short) je možné pouze u CFD s pákovým efektem. U akcií a ETF bez pákového efektu, které mají nárok na dividendy a účast na hlasování, mohou investoři pouze nakupovat nebo prodávat (uzavírat otevřenou pozici), sázení na pokles není možné. Více o krátkém prodeji SELL (short) se můžete dozvědět v tomto článku: Co je to shortování? Pro ilustraci fungování dlouhé pozice BUY (long) a krátké pozice SELL (short): Tomáš otevřel dlouhou (BUY) pozici na instrumentu Bitcoin CFD za 19 500 USD. Během tří hodin se cena bitcoinu zvýšila na 20 300 dolarů. V této situaci Tomáš dosáhne zisku. Tomáš otevřel krátkou (SELL) pozici na instrumentu Bitcoin CFD za cenu 19 500 USD. Během tří hodin klesla cena bitcoinu na 18 900 dolarů. V této situaci Tomáš dosáhne zisku. Tomáš otevřel dlouhou (BUY) pozici na instrumentu Bitcoin CFD za 19 500 USD. Během tří hodin klesla cena bitcoinu na 19 100 USD. V této situaci Tomáš zaznamená ztrátu. Tomáš otevřel krátkou (SELL) pozici na instrumentu Bitcoin CFD za cenu 19 500 USD. Během tří hodin se cena bitcoinu zvýšila na 19 800 USD. V této situaci Tomáš zaznamená ztrátu. Trading nebo investování? Ačkoli jak aktivní obchodování, tak investování jsou formy obchodování, v zásadě mezi nimi můžeme uvést několik zásadních rozdílů: Dáme-li tyto dva typy kapitálových investic dohromady, můžeme také dojít k závěru, že se vzájemně nevylučují, protože každý může současně vytvářet portfolio složené z investic s dlouhodobým horizontem i aktivně spekulovat na ceny v krátkodobém horizontu. Například klienti XTB mohou investovat do společností jako jsou Microsoft, Apple nebo Tesla, což však nevylučuje, že zároveň mohou začít spekulovat na ceny Bitcoinu, zlata nebo ropy. Ve skutečnosti mají oba typy obchodů svá individuální rizika. Tedy pro akciového klienta, který hodlá držet akcie společnosti X po zbytek svého života, jsou rizika jiná než pro někoho, kdo hodlá držet otevřené pozice na ropě např. 2 nebo 5 dní. Kromě toho má každé odvětví svá individuální specifika a faktory, které utvářejí cenu konkrétních aktiv ovlivňujících nabídku a poptávku. Použijeme příklady: Apple – může to být úspěch nového produktu (nový iPhone, VR headset), úspěšné finanční výsledky, změny akcionářů, problémy s polovodiči. Oil – aktivita OPEC+, zprávy o zásobách (DoE, API), globální ekonomické podmínky. Bitcoin – celkový počet bitcoinů dostupných na trhu (halving). NASDAQ (US100) – institucionální aktivita, rizikový sentiment na trhu, měnová politika Fedu. EURUSD – síla ekonomiky (HDP), obchodní bilance, politika a rozhodnutí centrálních bank (Fed a ECB), spotřebitelský sentiment, indexy ISM, PMI atd. Volba investičních nástrojů Investoři pochopitelně více využívají nabídku akcií a ETF, které mohou být otevřené po neomezenou dobu. V závislosti na výběru ETF nebo burzovně obchodované společnosti mohou investoři dostávat dividendy a získat právo účastnit se schůzí akcionářů a hlasovat. Akcie a ETF jsou vhodné pro dlouhodobé držení pozic díky absenci nákladů na držení pozic a struktuře i specifikaci těchto nástrojů. Z tisíců akciových a ETF fondů jsou nejoblíbenější indexové fondy, jako je iShares Core S&P500 UCITS ETF (CSPX.UK), nebo ETF, které poskytují expozici vůči drahým kovům, jako je iShares Physical Gold ETC (IGLN.UK). Ze stovek ETF můžete najít také sektorové ETF, které nabízejí expozici vůči konkrétnímu vybranému sektoru, jako jsou rozvíjející se trhy, sektor blockchainu nebo výrobci automobilů. Tradeři spíše spekulují na pákové futures na indexy (US100, US500, DE30), futures na ropu (OIL, OIL.WTI) nebo na kryptoměny. Oblíbené jsou také drahé kovy – zlato a stříbro – a další komodity či suroviny, jako jsou zemní plyn, cukr a pšenice. XTB nabízí také CFD na akcie s pákovým efektem, což dává obchodníkům možnost využít pákový efekt při spekulacích na stovky akcií kótovaných společností, jako např. Amazon, Microsoft nebo Bayer. Vzhledem k přístupu k pákovému efektu a nákladům na držení pozic (swapové body) jsou tyto nástroje vhodné spíše pro krátkodobé investice. Více informací o CFD si můžete přečíst zde: Co je to obchodování CFD? 5 základních vlastností tradera Řízení rizika (Risk management) Riziko je klíčovou součástí tradingu. Šikovné minimalizování rizika zabraňuje ztrátám a dává obchodníkovi šanci uchovat si zisky. Není možné mít neustále pravdu a trh vám dříve či později ukáže, že se mýlíte. Klíčové je, co pak uděláte. Obchodování je určeno pro ty, kteří jsou si vědomi obrovského rizika ztráty kapitálu, které je neodmyslitelně spjato se spekulacemi a trhem. V XTB víme, jaká jsou rizika, a proto klientům poskytujeme desítky analytických nástrojů v platformě xStation 5, od nástrojů technické analýzy až po analýzu zpráv a trhu, a umožňujeme používat defenzivní příkazy, jako jsou stop loss, take profit a trailing stop loss. Mezi základní prvky řízení rizik patří snižování ztrát ještě předtím, než začnou narůstat, a šikovné uzavírání ziskových pozic. Více informací o obranných příkazech najdete zde: Stop Loss, Take Profit & Trailing Stop v xStation 5 Získávání znalostí Znalosti jsou kyslíkem každého tradera. Neomezují se pouze na studium trhu počínaje technickou nebo fundamentální analýzou, ale také na poznávání povahy a specifikací nástrojů, které hodlá daný trader obchodovat. Studium psychologie Na psychologii je založeno ocenění všech aktiv. Protože právě podle vnímání přicházejících informací nebo přesvědčení trhu o budoucnosti se tvoří ceny nástrojů. Trh je náročné místo. Někdy se stane, že dobré informace způsobí pokles a negativní informace se ukáží jako katalyzátor růstu. Abychom pochopili, jak funguje kyvadlo akciového trhu, měli bychom studovat lidskou psychologii a číst ji v kontextu informačního šumu. Rozhodnost Rozhodování má mnoho tváří, v případě obchodování může znamenat studium cenových grafů, pozorování trhu, získávání znalostí. Bez vášně a odhodlání je těžké získat výhodu v místě, kde chce každý uspět a vydělat peníze. Nezapomeňte, že hrajete s „živým soupeřem“ a na druhé straně obchodu sedí lidé nebo algoritmy vytvořené lidmi. Ovládání emocí Základem obchodování je ovládat emoce a získat věcný přístup k penězům. Se strachem ze ztrát lze jen těžko dosáhnout úspěchu. Proto je důležité zbavit své rozhodování emocionálního nádechu, zachovat chladnou hlavu a rozhodovat se v souladu se stanovenou strategií. Obchodování s sebou nese riziko, ale pokud se do něj zapojí emoce, riziko ztrát se zvyšuje. Proto je tak důležité pečovat o vlastní mysl a úroveň sebedůvěry. 5 nejpopulárnějších nástrojů Níže uvádíme pět příkladů finančních nástrojů, které jsou mezi obchodníky oblíbené a přitahují lavinu spekulací: S&P500 (US500) – největší světový burzovní index, který se skládá z cen akcií 500 největších společností kótovaných na burze ve Spojených státech. Index se dříve používal jako jedno z klíčových měřítek stavu světové a americké ekonomiky. Algoritmus vybírá společnosti, které budou zařazené do indexu a jeho složení se v čase mění. NASDAQ (US100) – burzovní index, který si získal zvláštní popularitu během „dot-com“ boomu na počátku nového tisíciletí (rok 2000). Index zahrnuje 100 společností, z nichž značná část působí v technologickém průmyslu, díky čemuž je jeho volatilita obvykle vyšší než u indexu S&P500. OIL (ROPA) – ropa je stále jednou z hlavních světových surovin, která se používá především v dopravě. Lze říci, že ropa je stále páteří světové ekonomiky. Tento nástroj přitahuje spekulanty již desítky let a jeho náchylnost k rozhodnutím OPEC+ a vnějším faktorům, které formují ceny ropy, z něj činí oblíbený nástroj mezi deriváty i investičními produkty (ETF a akcie na ropu). EURUSD (měnový pár) – nejoblíbenější měnový pár na světě, který je jedním z měřítek relativní síly americké a evropské ekonomiky (eurozóny). Bitcoin – jako ukázka technologie blockchainu a celého sektoru kryptoměn přitahuje Bitcoin pozornost spekulantů a investorů. Díky rekordním výnosům, které kryptoměny od svého vzniku po roce 2010 poskytly, sleduje trh jejich kotace se zatajeným dechem. Bitcoin se také dočkal vzrůstající síly své konkurence – v popularitě se ho snaží již řadu let dohnat Ethereum. Platforma xStation 5 nabízí přístup k více než 5 000 nástrojů včetně akcií, ETF a CFD kontraktů na komodity, suroviny, kryptoměny, drahé kovy a ETF/akcie s pákovým efektem. AUDUSD - doporučení od Danske (02.10.2024) AUDUSD - doporučení od IFR (01.10.2024) GBPUSD - Doporučení BofA (30/09/2024) Trading – výhody a nevýhody Obchodování má své výhody i nevýhody, které vám chceme představit. Některé z výhod jsou umožněny přístupem k obchodní platformě v mobilní aplikaci xStation. Níže uvádíme ty nejdůležitější. Rizika a obranné kroky Touto částí bychom rádi uzavřeli tento článek, abychom zdůraznili, jak důležité je omezit a identifikovat rizika, která z obchodování plynou. Níže uvedeme nástroje a činnosti, které lze využít v procesu, jehož cílem je omezit rizika na minimum: Používání automatických ochranných příkazů při obchodování CFD (Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop Loss).

Používání automatických čekajících pokynů při obchodování s akciemi a ETF (Sell Stop, Sell Limit). Jako trader budete činit rozhodnutí založená na strategiích, které je možné opakovat a jejichž účinnost je měřitelná: Vytvořte si několik základních pravidel, která nebudete porušovat

Dodržujte stanovená pravidla a strategie, pokud je máte

Naučte se ovládat své emoce i v případě ztráty nebo nízkého zisku

Veďte si deník a analyzujte svá rozhodnutí

Učte se sledováním vlastních chyb a přesnosti rozhodování

Přijměte a ovládejte chamtivost i strach Mezi opatření může patřit i nepřímé snížení rizika ztráty. Získávání znalostí může výrazně zvýšit vaše „zdravé“ sebevědomí a zefektivnit obchodování: Studium technické a fundamentální analýzy

Získání znalostí o aktivech, na která spekulujete

Identifikace nejdůležitějších informací z trhu

Aktivování procesu příčiny i následku a jejich přenesení do tržního scénáře Platforma xStation 5 vám v každé fázi tohoto procesu pomáhá mimo jiné tím, že poskytuje: Přístup k analytickým materiálům a novinkám na trhu (Research)

Nástroje technické a fundamentální analýzy

Pokročilé nástroje pro tvorbu grafů

Kalendář ekonomických a burzovních událostí

Otevřený zákaznický servis 24 hodin denně, 5 dní v týdnu Shrnutí Pokud chcete mít neustálý přísun informací a nadále se vzdělávat v této oblasti, založte si obchodní nebo testovací účet a získejte přístup i k exkluzivním materiálům ze světa investic a tradingu z první ruky!

