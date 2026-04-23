Trump nařídil tvrdý postup v Hormuzském průlivu 🔥

- Trump nařídil okamžitý zásah proti lodím pokládajícím miny v Hormuzském průlivu.
- USA chtějí výrazně posílit odminovací operace v klíčové námořní trase.
- Situace zvyšuje napětí s Íránem a může ovlivnit světové energetické trhy.
Americký prezident Donald Trump oznámil, že americké námořnictvo má bez váhání zasáhnout proti jakýmkoli lodím, které by v Hormuzském průlivu pokládaly námořní miny. Ve svém vyjádření zároveň uvedl, že Spojené státy výrazně zintenzivní operace zaměřené na čištění této strategicky důležité oblasti.
Zdroj: TruthSocial
Trumpův výrok přichází v době pokračujícího napětí mezi USA a Íránem, kdy je provoz v průlivu nadále silně omezen. Spojené státy podle dostupných informací udržují tlak na lodní dopravu spojenou s Íránem, zatímco Teherán narušuje průchod mezinárodních plavidel. Právě Hormuzský průliv přitom patří mezi nejdůležitější energetické trasy světa, a jakékoli narušení zde okamžitě zvyšuje nervozitu na trzích.
Trump současně zdůraznil, že americké minolovné jednotky již v oblasti operují a jejich činnost má pokračovat v ještě vyšším tempu. Jeho slova tak potvrzují, že Washington chce v regionu postupovat mimořádně tvrdě a dát najevo nulovou toleranci vůči dalším bezpečnostním hrozbám.
Pro investory i trhy je podstatné, že další eskalace v této oblasti může zvýšit geopolitické riziko, podpořit růst cen ropy a zesílit nejistotu napříč globálními finančními trhy.
