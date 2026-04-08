Trump naznačil dohodu s Íránem, zároveň ale hrozí tvrdými cly 🔥

- Trump uvedl, že s Íránem jedná o jaderném programu, clech i možném uvolnění sankcí.
- Zároveň prohlásil, že Írán nebude moci pokračovat v obohacování uranu.
- Zemím dodávajícím Íránu zbraně pohrozil okamžitým clem ve výši 50 %.
- Jeho vyjádření kombinují nabídku dohody s hrozbou dalšího tvrdého ekonomického tlaku.
Americký prezident Donald Trump ve svých nových vyjádřeních naznačil možné další posuny ve vztazích s Íránem. Současně ale ukázal, že Washington chce vůči Teheránu postupovat tvrdě jak v oblasti jaderného programu, tak i v otázce obchodu a vojenské podpory.
Zdroj: Truthsocial.com
Trump uvedl, že Spojené státy chtějí s Íránem úzce spolupracovat po tom, co označil za velmi produktivní změnu režimu. Zároveň zdůraznil, že Írán nebude moci pokračovat v obohacování uranu a že USA mají v plánu ve spolupráci s Teheránem odstranit zbytky hluboko uloženého jaderného materiálu, který je podle jeho slov pod přísným satelitním dohledem. Součástí jednání mají být také tarify a možné uvolnění sankcí, přičemž Trump naznačil, že značná část z celkových patnácti bodů už byla předběžně odsouhlasena.
Zdroj: Truthsocial.com
Ve druhém vyjádření pak Trump výrazně přitvrdil vůči zemím, které by Íránu dodávaly vojenské zbraně. Pohrozil, že jakákoli země, která bude Teherán vojensky zásobovat, bude okamžitě čelit clu ve výši 50 % na veškeré zboží prodávané do Spojených států. Podle jeho slov nemají platit žádné výjimky ani osvobození.
Celkově tato prohlášení ukazují dvojí strategii. Na jedné straně Trump mluví o možné dohodě, spolupráci a částečném zmírnění sankčního režimu. Na druhé straně ale zároveň vysílá velmi tvrdé varování nejen Íránu, ale i dalším státům, které by se mohly podílet na jeho vojenské podpoře. Pro trhy i geopolitiku tak zůstává klíčové, zda se rétorika promění v konkrétní dohodu, nebo naopak v další eskalaci tlaku.
