🚨Trump uvaluje nová 50% cla 💰

Prezident Donald Trump v pondělí podepsal dokumenty, kterými zavádí 50% cla na kanadský dovoz v hodnotě přibližně 20 miliard dolarů. Zdůvodnění Washingtonu spočívá v tom, že Kanada diskriminuje automobily, alkohol a mléčné výrobky vyrobené v USA.
Dotčený objem představuje zhruba 5,2 % z celkových 382 miliard dolarů, které USA z Kanady v roce 2025 dovezly. Trump přitom sáhl po ustanovení celního zákona z roku 1930, které prezidentovi umožňuje uvalit sankční cla až do výše 50 % vůči obchodnímu partnerovi označenému za diskriminačního, jde o první zaznamenaně použití tohoto zákona za téměř celé století jeho existence.
Nová cla se vztahují na pestrou škálu výrobků. Vedle vína, cementu a hokejového vybavení se dotknou také mléčných výrobků, bazénů, nábytku, rybářských prutů, semen, oblečení a paruk. Z cel jsou naopak vyňaty energetické produkty, draselné hnojivo, ryby a kritické nerostné suroviny. Na rozdíl od předchozích Trumpových cel vůči Kanadě se nové povinnosti vztahují i na zboží, které dosud čerpalo bezcelní zacházení. Cla vstoupí v platnost 19. srpna, čímž zbývá třicetidenní okno pro případné vyjednávání.
Jádrem sporu je vzájemná eskalace, která probíhá od počátku roku 2025. Washington označuje Kanadu za jednu z pouhých dvou zemí, které na jeho dřívější cla reagovaly odvetou. Americká administrativa konkrétně poukazuje na to, že téměř všechny kanadské provincie a teritoria zastavily nákup, distribuci nebo prodej amerických alkoholických nápojů, zatímco vůči ostatním zemím podobná omezení neuplatňují. Americký obchodní zástupce Jamieson Greer ve svém prohlášení uvedl, že Kanada na rozdíl od jiných partnerů a spojenců pokračuje v odvetných opatřeních proti USA.
Ottawa nová cla odmítá. Premiér Mark Carney označil tento krok za „nejnovější z řady jednostranných obchodních akcí USA", které podle něj od počátku porušují dohody. Carney zároveň zdůraznil, že Kanada předložila Washingtonu komplexní návrhy na urovnání sporu, a deklaroval připravenost intenzivně jednat ve prospěch občanů obou zemí. Premiér Ontaria Doug Ford naopak vyzval k tvrdé reakci a napsal na sociálních sítích, že pokud cla vstoupí v platnost, Kanada by měla reagovat.
Ropa Brent se stahuje z 90 USD 🛢️
Denní shrnutí: Výprodej se spin-offem
Eskalace v Íránu: Co sledovat a co očekávat
EU zmírňuje zelený tlak na průmysl🚨Emisní povolenky i pravidla pro metan dostanou volnější režim 🌱
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.