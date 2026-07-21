⚠️ Trump chystá novou tarifní vlnu. Desítky zemí mohou čelit vyšším clům 🚨

Americký prezident Donald Trump se podle informací deníku Financial Times připravuje zavést nová cla na dovoz z desítek zemí. Opatření by mohla být oznámena už během tohoto týdne, tedy těsně před vypršením dočasné plošné sazby ve výši 10 %, která má skončit v pátek.
Nejbližší nové tarify by podle dostupných informací měly být zhruba na stejné úrovni jako současná 10% globální sazba. Administrativa však zároveň pracuje na dalších vyšetřováních a právních postupech, které by jí mohly umožnit navrhnout podstatně vyšší cla na konkrétní země, odvětví nebo skupiny výrobků.
Zatím není jasné, které státy budou zasaženy ani zda budou všechny nové sazby oznámeny současně. Reuters uvedl, že zprávu Financial Times nedokázal bezprostředně nezávisle ověřit. Trhy proto čekají především na oficiální vyjádření Bílého domu a konkrétní podobu připravovaných opatření.
Nová tarifní vlna by mohla znovu zvýšit napětí v mezinárodním obchodě. Vyšší cla obvykle zdražují dovážené zboží a mohou vytvářet tlak na marže firem, které jsou závislé na zahraničních dodavatelích. Část nákladů přitom podniky často přenáší na spotřebitele, což může podpořit inflační tlaky.
Z pohledu investorů budou nejcitlivější společnosti s rozsáhlými globálními dodavatelskými řetězci. Riziko se týká zejména průmyslových podniků, výrobců spotřební elektroniky, automobilek, maloobchodních řetězců a firem dovážejících suroviny nebo komponenty do Spojených států.
Negativní dopad však nemusí být omezen pouze na zahraniční exportéry. Americkým firmám mohou růst vstupní náklady, zatímco odvetná opatření obchodních partnerů by mohla zhoršit jejich přístup na zahraniční trhy. Větší nejistota navíc může brzdit investice a komplikovat plánování výroby.
Naopak určitým domácím výrobcům mohou cla krátkodobě pomoci, protože omezí cenovou konkurenci dováženého zboží. Tento efekt ale může být oslaben dražšími vstupy a případným zpomalením ekonomické aktivity.
Pro finanční trhy bude klíčová nejen výše sazeb, ale také jejich rozsah a délka platnosti. Mírnější cla kolem 10 % by mohla být vnímána jako zvládnutelné pokračování dosavadní politiky. Výrazně vyšší sazby nebo jejich rozšíření na strategická odvětví by však mohly vyvolat větší volatilitu na akciových, měnových i komoditních trzích.
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