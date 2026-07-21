  
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
74 % retailových účtů CFD je ztrátových. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
13:04 · 21. července 2026

🎥 Dohoda s Íránem vs. nízké zásoby v USA

Stanislav Viktorin
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Senior Account Manager

Trh s ropou má za sebou mimořádně bouřlivé dny, během nichž se ceny ropy BRENT a WTI pohybovaly od 82 USD až po více než 90 USD za barel. V dnešním videu si chronologicky projdeme nejdůležitější události za posledních 96 hodin – od kolapsu lodní dopravy v Hormuzském průlivu až po nečekanou zprávu o dohodě mezi USA a Íránem. Zjistíte, proč fyzický trh zůstává extrémně napjatý a proč riziková prémie z cen ropy tak snadno nezmizí.

 

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Stanislav Viktorin

Senior Account Manager

Nadšenie pre finančné trhy som objavil už počas štúdia na strednej škole. Postupne sa z neho stalo zanietenie pochopiť trhy do hĺbky — od mechaniky a správania účastníkov až po detaily, ktoré rozhodujú o cenových reakciách. Toto dlhoročné štúdium ma priviedlo k nástupu do XTB, kde dnes pôsobím na pozícii senior account manažéra. Primárne sa venujem kľúčovým klientom a zároveň tvorbe tradingového obsahu.

Vo svojom obchodovaní sa zameriavam najmä na forex, komodity a indexy. Snažím sa prepájať dlhodobejšie fundamentálne myšlienky s krátkodobými technickými obchodmi, ktoré vychádzajú zo sledovania aktivity veľkých inštitucionálnych obchodníkov a volume analýzy. Za kľúč považujem pochopiť, aké skupiny obchodníkov sa na trhu nachádzajú, čo je ich hlavný cieľ a ako sa ich správanie premieta do pohybu ceny.

Na trhoch pristupujem čo najkonzervatívnejšie: pred akýmkoľvek rozhodnutím sa snažím získať maximum objektívnych informácií a byť trpezlivý. Aj preto medzi moje hlavné motto patrí: „Niekedy je najlepšia pozícia, nebyť v žiadnej pozícii.“
 

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Denní shrnutí: Výprodej se spin-offem

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

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