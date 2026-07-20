Ropa Brent se stahuje z 90 USD 🛢️

Co se děje na Blízkém východě?
Americké síly provedly devátý den náletů v řadě na vojenská zařízení, protivzdušnou obranu a komunikační sítě v Íránu. Útoky USA se zintenzivnily po smrti dvou amerických občanů při íránském útoku na základnu v Jordánsku. Teherán kromě toho udeřil na cíle mimo jiné v Bahrajnu (kde je dislokována 5. flotila USA), Kuvajtu a Iráku.
Provoz lodí a tankerů přes klíčový Hormuzský průliv (který zajišťuje přibližně 20 % světové přepravy ropy a LNG) prakticky ustrnul po sérii útoků na obchodní plavidla. Část lodí se pokouší plout s vypnutými transpondéry, avšak íránské síly IRGC se snaží pohyb plavidel zastavit pomocí blokád a útoků. Íránské vedení navíc vyzvalo jemenské rebely Húthí k zablokování průlivu Báb al-Mandab v Rudém moři, pokud USA udeří na íránskou energetickou infrastrukturu.
Napětí na trhu paliv a surovin
Ropa Brent překročila hranici 90 USD za barel poprvé za více než pět týdnů, přičemž posílila v důsledku rostoucí geopolitické rizikové prémie. Ceny benzínu na čerpacích stanicích ve Spojených státech se vrátily nad 4 USD za galon, což vyvíjí politický tlak před listopadovými polovičními volbami. Navíc crack spread 3-2-1 dosahuje téměř 70 USD za barel, což ukazuje, jak extrémně napjatý trh paliv je. Situaci dále ovlivňuje vývoj v Rusku, kde byl pozastaven vývoz téměř všech klíčových ropných produktů.
Diplomacie a šance na obrat (TACO)
I přes probíhající výměnu úderů íránská strana oznámila, že diplomacie zůstává aktivní a návrhy jsou předávány prostřednictvím zprostředkovatelů, především Kataru a Pákistánu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio poznamenal, že Írán vysílá signály o ochotě zahájit vyjednávání, přičemž uvnitř íránského vedení jsou patrné rozpory mezi zastánci dohody a jestřáby.
Hrozí diplomatický obrat?
Prezident Donald Trump avizoval zintenzivnění útoků na íránskou infrastrukturu od středy. Trhy to čtou jako hru s vysokými sázkami. Narůstající vojenský tlak ze strany USA může posloužit jako předehra k vynucení návratu k jednacímu stolu (tedy moment TACO). Pokud by došlo k deeskalaci, vypařování geopolitické prémie by mohlo vyvolat prudkou sestupnou korekci na trhu s ropou.
V současnosti sledujeme stažení z denních maxim v okolí 90 USD za barel na 88 USD za barel, tedy na úroveň pátečního závěru. Trh s ropou je stále extrémně napjatý a Goldman Sachs předpovídá další růst. Nicméně s ohledem na historii a chování Donalda Trumpa může jakýkoli signál zmírnění napětí vést až k 5–10% korekci.
Od začátku konfliktu je cena nominálně o více než 27 % výše. Jak ukazuje historie, i při tak pokročilém stupni konfliktu jsou pohyby oběma směry zcela možné. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Cena se stahuje přesně na úroveň pátečního závěru. Klíčová podpora se nyní nachází v okolí 86–87 USD za barel. Pokud dojde k intenzifikaci z nynějších úrovní, cena může dosáhnout zóny retracementu 50–61,8. Pokud Trump oznámí vyjednávání, cena klesne na 84–85 USD za barel. Zdroj: xStation5
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