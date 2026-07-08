Trump v Ankaře nesignalizuje úplnou eskalaci. Ropa omezuje zisky a Nasdaq tlumí ztráty

Klíčová vyjádření k Trumpovu projevu na summitu NATO v Ankaře
- Konec diplomatického řešení Íránu: Trump oznámil, že dočasná dohoda s Teheránem je mrtvá. Oznámil další údery, přičemž ve hře je energetická infrastruktura a ostrov Kharg, aby „dotáhl věc do konce“. Nevyšle pozemní jednotky, ale nepřestane obtěžovat obchodní lodě.
- Výrobní momentum válečného rozsahu: Současný summit NATO označil za úspěch a oznámil, že USA by mohly okamžitě čtyřnásobně zvýšit výrobu munice a Lockheed Martin vytvoří v Evropě rozsáhlé servisní centrum.
- Nastavení podmínek: Izrael se má stáhnout z jižního Libanonu, Sýrie má pomoci zadržovat Hizballáh a EU, počínaje Španělskem, dostala varování před možným obchodním embargem.
- Ropa jako nástroj: Trump tvrdí, že na trhu je v současnosti převis nabídky a že ceny nakonec výrazně klesnou. USA mají zajistit trasy tak, aby přeprava suroviny byla „svobodná, snadná a rychlá“. Na druhou stranu nevylučuje krátkodobý tlak směrem vzhůru.
Co bude dál s ropou?
Trh s ropou má nyní ideální recept na další masivní horskou dráhu, protože Trumpův narativ naráží na tvrdou realitu.
Na jedné straně to v krátkodobém horizontu vypadá jako návrat tlaku směrem vzhůru. Trump eskaluje konflikt a Írán už hrozí úplnou blokádou Hormuzského průlivu, kterým proudí pětina světové ropy. Aby toho nebylo málo, Američané nemají velký manévrovací prostor, protože jejich strategické rezervy (SPR) jsou aktuálně na dně a nejnižší od roku 1984. K tomu přidejme ruský zákaz vývozu nafty a máme tržní recept na návrat k vyšším cenám, i když zároveň, jak ukazuje historie, jsme už měli dávno překonat vrcholy vyplývající z konfliktu.
Ačkoli se komerční zásoby mírně odrazily, strategické rezervy se propadly hluboko pod úroveň 320 mil. barelů. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Jak ukazuje historie z let 1990 a 2022, růsty se objevují i 4 měsíce po začátku eskalace, ale amplituda změn se jasně snižuje. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Na druhé straně chce Trump v delším horizontu zaplavit trh ropou. USA produkují a vyvážejí paliva na rekordních úrovních. Prezident sází na to, že americká nadprodukce nakonec stlačí ceny.
Pokud se Trump skutečně rozhodne pro útok a námořní blokádu a Írán znovu uzavře Hormuzský průliv, čeká nás návrat cen do pásma 90–100 USD za barel. Pokud však od dnešních útoků ustoupí a další politici oznámí návrat k jednáním, cena barelu ropy Brent by se mohla rychle vrátit k úrovni kolem 75 USD.
Kromě toho pozorujeme oživení indexu US100. Mediální zprávy naznačují, že Čína má umožnit menším společnostem nákup čipů H200 od Nvidie.
Írán: Trvalý konflikt, ale ne trvalé poklesy
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