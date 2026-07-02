Trump vydělal přes miliardu dolarů! Jak? 🚀

Americký prezident Donald Trump si v loňském roce díky svým podnikatelským aktivitám v oblasti kryptoměn přišel na ohromující jmění. Vyplývá to z jeho povinného finančního přiznání, které čítá úctyhodných 927 stran. Pro srovnání, poslední zpráva jeho předchůdce Joea Bidena měla stran pouze jedenáct.
Celkový Trumpův příjem za loňský rok činil minimálně 2,2 miliardy dolarů, což představuje obrovský skok oproti příjmům za rok 2024, které přesáhly „jen“ 600 milionů dolarů. Majetek prezidenta je nyní odhadován na 6 miliard dolarů podle magazínu Forbes a až 7,6 miliardy dolarů podle Bloomberg Billionaire's Index.
Kryptoměnové impérium: World Liberty Financial vynáší nejvíce
Tradiční realitní byznys, který Trumpa proslavil, byl loni co do výdělků dalece zastíněn jeho aktivitami v digitálním světě. Celkové příjmy spojené s kryptoměnami se podle přiznání vyšplhaly na 1,43 miliardy dolarů.
Z čeho tyto zisky pramenily především?
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Celebration Coins: Z tohoto subjektu, o němž se předpokládá, že stojí za memecoinem $TRUMP (jehož hodnota od spuštění těsně před inaugurací strmě klesla), obdržel Trump na licenčních poplatcích 635 milionů dolarů.
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World Liberty Financial: Kryptoměnová firma, kterou založili jeho synové a děti jeho zvláštního vyslance Steva Witkoffa, mu vynesla více než 500 milionů dolarů.
Tento masivní přesun ke kryptu představuje u Trumpa velký obrat. Ještě v roce 2021 označil Bitcoin za „podvod“ a „katastrofu, která čeká na svůj čas“. Loni v červenci už ale podepisoval zákon GENIUS Act, který má z USA udělat nesporného lídra v digitálních aktivech, a do čela regulačního úřadu SEC dosadil kryptoměnám nakloněného Paula Atkinse.
Střet zájmů? Bílý dům to striktně odmítá
Obrovské zisky úřadujícího prezidenta z neregulovaného odvětví vyvolaly ostrou kritiku. Richard Painter, bývalý hlavní právník Bílého domu pro etiku za éry George W. Bushe, označil miliardový výdělek z krypta za „mimořádný“ a dodal: „Samozřejmě, že se jedná o střet zájmů.“ Odborníci také upozorňují, že zatímco předchozí prezidenti (jako Jimmy Carter nebo George W. Bush) své podniky prodali nebo je převedli do takzvaných slepých svěřenských fondů (blind trust), Trump operuje zcela odlišným způsobem.
Sám Trump ve středu novinářům řekl, že za jeho zisky stojí zkrátka silná ekonomika. „Víte, proč mám zisk? Protože akciový trh roste, všichni vydělávají,“ uvedl s tím, že se do svých osobních financí nezapojuje. „Máme fondy, které spravují mé peníze... já s nimi nemluvím. A navíc na mě se federální zákony o střetu zájmů nevztahují.“
Další zdroje příjmů: Od golfu přes soudy až po Bible
Ačkoli kryptoměny dominovaly, prezident a jeho rodina si zajistili stamilionové příjmy i z dalších aktivit. Nemalé částky přitekly z golfových resortů, soudních tahanic i prodeje propagačního zboží.
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