Trump zpochybňuje vlastní obchodní dohodu: Chce přepsat pravidla s Mexikem a Kanadou ⚠️

Spojené státy, Mexiko a Kanada vstupují do důležité fáze přezkumu obchodní dohody USMCA, která tvoří základ pro téměř 2 biliony USD ročního obchodu mezi třemi zeměmi. Dohoda nahradila dřívější NAFTA a pokrývá širokou oblast od automobilové výroby přes zemědělství až po digitální služby, duševní vlastnictví a pravidla původu.
Přestože byla USMCA během prvního Trumpova mandátu prezentována jako modernější a férovější obchodní rámec, současný postoj Bílého domu je mnohem chladnější. Donald Trump naznačuje, že by dohodu mohl využít jako vyjednávací páku vůči Mexiku i Kanadě. To zvyšuje nejistotu pro firmy, které v Severní Americe staví výrobní řetězce právě na předpokladu stabilního bezcelního obchodu.
Klíčové je, že USMCA obsahuje mechanismus pravidelného přezkumu. Pokud se tři země nedohodnou na prodloužení, může dohoda postupně směřovat k vypršení v roce 2036. Mexiko i Kanada chtějí dohodu zachovat v zásadě v současné podobě, protože pro ně představuje zásadní přístup na americký trh. USA naopak mohou tlačit na změny, zejména v oblastech automobilového průmyslu, energetiky, zemědělství a pracovního práva.
Dovozy do USA pod USMCA prudce vzrostly po zvýšení cel
Zdroj: Bloomberg
S růstem cel výrazně vzrostl objem amerických dovozů z Mexika a Kanady, které byly formálně deklarovány jako zboží splňující pravidla USMCA. Oranžová část sloupců se po návratu Trumpa do úřadu viditelně zvětšila, což naznačuje, že firmy měly silnější motivaci prokazovat původ zboží v rámci dohody a vyhnout se širším dovozním clům. Tento vývoj je patrný u Mexika i Kanady, přičemž u obou zemí se USMCA stala důležitým ochranným štítem před vyššími obchodními náklady.
Největší význam má dohoda pro Mexiko. To posílá do USA přibližně 80 % svého exportu, a proto má silný zájem udržet preferenční přístup na americký trh. Kanada je na Spojených státech také výrazně závislá, protože do USA míří kolem 70 % jejího vývozu zboží, včetně energetických surovin. Jakékoli narušení dohody by tak mělo mnohem větší dopad na Mexiko a Kanadu než na samotné USA.
Jedním z hlavních amerických požadavků může být zpřísnění pravidel původu, zejména v automobilovém sektoru. Washington chce zabránit tomu, aby se přes Mexiko nebo Kanadu do USA dostávaly díly a výrobky z jiných regionů, především z Číny. To by mohlo znamenat tlak na vyšší podíl amerických komponentů v autech a nákladních vozech, což by však zároveň zvýšilo složitost i náklady výrobců.
Napětí se netýká pouze automobilů. USA mají výhrady také k mexické energetické politice, zejména k preferování státní společnosti Pemex a omezení prostoru pro soukromé firmy. V případě Kanady je dlouhodobým sporným bodem přístup na trh s mlékem, vejci a drůbeží. Kanada si tyto sektory politicky chrání, což americké farmáře a politiky opakovaně dráždí.
Z investičního pohledu je největším problémem nejistota. Firmy působící v Severní Americe potřebují plánovat výrobu, dodavatelské řetězce a kapitálové výdaje na roky dopředu. Pokud nebude jasné, zda USMCA zůstane zachována, může to brzdit investice zejména v automobilovém průmyslu, průmyslové výrobě, logistice a energetice.
Přesto je úplné vypovězení dohody méně pravděpodobným scénářem. USMCA je důležitá i pro americké firmy a její zrušení by mohlo poškodit obchod, investice i pracovní místa v politicky citlivých regionech USA. Pravděpodobnější je dlouhé vyjednávání, ve kterém se Trumpova administrativa pokusí získat ústupky od obou sousedů, aniž by nutně celý obchodní rámec zničila.
Celkově se USMCA dostává do fáze, kdy se z technické obchodní dohody stává politický nástroj. Pro Mexiko a Kanadu je klíčová jako ochrana před cly, pro USA jako páka k prosazení výhodnějších pravidel. Výsledek přezkumu proto může výrazně ovlivnit podobu severoamerického obchodu na další dekádu.
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