Trumpova administrativa zasahuje do námořní dopravy: Nové poplatky míří na čínská plavidla a zahraniční lodě

Obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou se dále prohlubuje. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa oznámila plán na zavedení poplatků za kotvení čínských lodí v amerických přístavech, což by mohlo zásadně narušit globální námořní trasy a negativně ovlivnit dodavatelské řetězce po celém světě.

Nový návrh počítá s poplatkem 50 dolarů za netto tunu pro všechny čínské lodě, které vplují do přístavů USA. Tato částka by se postupně zvyšovala po dobu tří let. Kromě toho budou zatíženy i vozidlové lodě postavené mimo USA, bez ohledu na jejich vlastnickou strukturu – za každou „car equivalent unit“ bude nově účtováno 150 dolarů. Poplatky mají začít platit do šesti měsíců, přičemž výjimku mají plavidla, která připlouvají do USA prázdná nebo míří do Karibiku či oblasti Velkých jezer.

Cílem těchto opatření je posílit upadající americký lodní průmysl, který se již desetiletí orientuje převážně na vojenské zakázky. Podle Bílého domu mají získané prostředky z poplatků financovat obnovu domácí stavby komerčních lodí. Trump opakovaně tvrdí, že dominance Číny v lodní výrobě a provozu představuje hrozbu pro národní bezpečnost USA.

Reakce však byly okamžité. Čínské ministerstvo zahraničí varovalo, že tyto kroky poškodí americké spotřebitele i firmy a povedou ke zvýšení cen a narušení mezinárodního obchodu. Kritici z řad amerických dovozců a exportérů, včetně zemědělského sektoru, upozorňují, že nové poplatky mohou zdražit dopravu zboží a ohrozit vývozní kapacity amerických firem.

Některé odborové svazy v USA, zejména z oblasti výroby oceli a lodí, naopak návrh přivítaly s nadějí, že přinese nové pracovní příležitosti a obnoví konkurenceschopnost domácího průmyslu. Zatímco čínské lodní společnosti zaznamenaly na burzách mírný pokles, asijské přepravní firmy mimo Čínu rostly v očekávání možného přesměrování dopravy.

Návrh zároveň obsahuje druhou fázi, která má začít za tři roky a omezit přepravu zkapalněného zemního plynu (LNG) na zahraničních lodích. Omezení budou dále narůstat po dobu 22 let, což může mít výrazný dopad, protože USA jsou největším vývozcem LNG na světě.

Přestože administrativa tvrdí, že opatření mají strategický význam, mnozí experti se obávají, že Trumpovy kroky mohou zbrzdit hospodářský růst, poškodit důvěru investorů a přinést vyšší ceny pro koncové zákazníky. Vzhledem k závislosti USA na globální námořní infrastruktuře zůstává otázkou, zda tento krok skutečně povede k oživení americké lodní výroby, nebo jen dále zkomplikuje už tak napjaté obchodní vztahy mezi dvěma největšími ekonomikami světa.