Tržní shrnutí: Akcie Novo Nordisk rostou o více než 7 % 🚀

- Evropské akcie si udržely mírné zisky, ale nálada na trhu zůstala selektivní a velmi diferencovaná. Čtvrtletní výsledky jsou obecně solidní, ale investoři reagují kriticky i na malé odchylky od prognóz, což poukazuje na stále náročné tržní prostředí ve srovnání s americkými akciemi.
- V době psaní tohoto článku index Stoxx 600 vzrostl o 0,25 % a zůstává blízko rekordních úrovní. Německý index DAX posílil o 0,23 %, italský index ITA40 vzrostl o 0,98 %, španělský index SPA 35 přidal 0,35 %, zatímco britský index UK100 oslabil o 0,60 %.
- Společnosti v indexu Stoxx 600 směřují k přibližně 8% růstu EPS ve 4. čtvrtletí; 61 % překonalo očekávání EPS a 58 % překonalo prognózy tržeb. Navzdory tomu zůstává potenciál růstu indexu omezený, protože reakce trhu jsou často negativní a prognózy na rok 2026 nesplnily zvýšené očekávání.
- Společnosti citlivé na cla dosáhly nejlepších výsledků za rok, zatímco společnosti vystavené vlivu Číny a společnosti zaměřené výhradně na EU dosáhly horších výsledků. Akcie hodnotové, růstové a kvalitní překonaly očekávání konzistentněji než akcie momentum a malé kapitalizace.
- Niche s rizikem AI pod tlakem: akcie softwarových společností, poskytovatelů datových služeb, vydavatelů, poskytovatelů finančních informací, správců alternativních aktiv a herních společností poklesly, protože trhy zohlednily střednědobá rizika marží související s narušením způsobeným AI.
Klíčové pohyby jednotlivých akcií (Evropa)
- Novo Nordisk se zotavil o +7 % po téměř 25% korekci v minulém týdnu, poté co společnost Hims & Hers oznámila, že přestane prodávat kopie Wegovy poté, co FDA zpřísnila vymáhání předpisů.
- UniCredit vzrostl o +4 % poté, co představil silné výhledy do roku 2030 a plány na vrácení přibližně 50 mld. EUR akcionářům do roku 2030.
- InPost posílil o +13 % díky zájmu o převzetí, který ocenil společnost na 7,8 mld. EUR.
Globální makro
- Japonská vládní strana LDP si zajistila nadpoloviční většinu, čímž udržela pozornost na obchodní politice Takaichi a posílila očekávání fiskální expanze.
- Navrhované dvouleté pozastavení daně z prodeje potravin je považováno za velmi pravděpodobné a odhaduje se, že vytvoří roční fiskální schodek ve výši ~5 bilionů jenů, což bude mít klíčové dopady na dluhopisy a devizové trhy.
- Jen posílil po verbální intervenci japonských úřadů. USDJPY klesl o 0,50 % a jen patří mezi silnější měny G10 navzdory rozhodujícímu vítězství Takaichiho.
- Drahé kovy zůstávají silné: zlato testuje hranici 5 000 USD, což představuje denní nárůst o 1,0 %, zatímco stříbro posílilo o 2,40 % na 97 USD.
Ekonomický kalendář: Data NFP a report o zásobách ropy v USA 💡
