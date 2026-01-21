Tržní shrnutí: Wall Street a Evropa ztrácejí půdu pod nohama; trhy čekají na Trumpa v Davosu🛣️

Heatmapa volatility na devizovém trhu (Zdroj: xStation)
- Evropská seance je relativně slabá, přičemž počáteční známky oživení byly rychle vymazány. Ve 13:30 německý DAX klesá o 0,95 %, francouzský CAC40 o 0,33 % a britský FTSE100 o 0,2 %.
- Slabost zasahuje i polské trhy, kde klíčový index WIG20 ztrácí 1,33 % a je tak lídrem ztrát na evropském kontinentu.
- Akcie společnosti Danone propadly o 5 % po stažení dětské výživy Dumex Dulac 1 ze singapurského trhu kvůli přítomnosti cereulidového toxinu v oleji ARA. Jde o největší jednodenní pokles za posledních šest let, zhoršený obavami o pověst firmy v oblasti dětské výživy.
- Barry Callebaut posiluje po jmenování Heina Schumachera (bývalého CEO Unileveru) do čela společnosti – největšího světového dodavatele kakaa. Nový šéf má firmu vyvést z krize na trhu s kakaem.
- Burberry roste o 5,3 % díky lepší než očekávané vánoční prodejní sezóně, což ukazuje na odolnost luxusního segmentu i přes tlak v celém sektoru.
- Hlavním tématem dnešního obchodování je projev amerického prezidenta Donalda Trumpa ve švýcarském Davosu (v 14:30).
- Bitcoin zůstává v konsolidaci po více než 30% korekci ve 4Q, přičemž averze k riziku a korelace s akciovým trhem omezují růstový potenciál. Pozornost se soustředí na Davos, kde se intenzivně diskutuje o regulaci kryptoměn v USA (zákon CLARITY).
- Inflace ve Spojeném království poprvé za pět měsíců zrychlila – v prosinci dosáhla 3,4 % y/y oproti 3,2 % v listopadu, mírně nad odhady ekonomů (3,3 %). Růst cen táhl zejména nárůst daně z tabáku a vyšší ceny letenek.
- Měny regionu Asie a Pacifiku dnes vedou FX trh, zatímco britská libra a americký dolar oslabují.
- Zemní plyn (NATGAS) dnes roste o 22 % v důsledku pokračující vlny mrazů v USA. Aktualizovaná meteorologická data potvrzují ochlazující trend indikovaný již v pondělí.
- Ropa také posiluje, přičemž WTI aktuálně přidává 1,5 %. V tomto ohledu budou investoři sledovat večerní data API, která napoví vývoj zásob ropy v USA za uplynulý týden.
- Zlato pokračuje v růstu – kontrakt GOLD dnes posiluje o 2,2 % díky obnoveným geopolitickým obavám.
- Bitcoin se konsoliduje pod hranicí 89 000 USD.
