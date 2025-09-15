Ukrajinské útoky na ruské rafinérie zvyšují cenu ropy

Ceny ropy v pondělí mírně vzrostly, když trh reagoval na rozsáhlý útok ukrajinských dronů na ruskou ropnou infrastrukturu. Zároveň americký prezident Donald Trump pohrozil zavedením nových sankcí vůči Rusku.
Brent se obchodoval za 67,31 USD za barel, což je nárůst o 0,5 %, zatímco WTI se dostala na 63,01 USD za barel se stejným procentuálním růstem.
Ukrajina během víkendu vyslala přes 360 dronů, které zasáhly mimo jiné rafinérii Kirishi na severozápadě Ruska. Podle ruských úřadů došlo ke krátkému požáru, ale rozsah škod zatím nebyl plně objasněn. Útok přišel jen několik dní po zásahu ropného terminálu Primorsk, klíčového místa pro vývoz ruské ropy.
Podle analytiků JPMorgan útok na infrastrukturu jako Primorsk, který má kapacitu 1 milion barelů denně, značí novou strategii Ukrajiny, která může výrazně ovlivnit globální trh s ropou. Rafinérie Kirishi zpracovává kolem 355 000 barelů denně, což odpovídá přibližně 6,4 % celkové ruské produkce.
Tony Sycamore z IG Markets varuje, že pokud Ukrajina skutečně přechází k cíleným útokům na vývozní zařízení, mohou se prognózy růstu cen ropy výrazně změnit směrem vzhůru – a to i přesto, že OPEC+ nadále plánuje zvyšovat produkci, což vyvolává obavy z přebytku nabídky.
Napětí vůči Rusku dále stupňuje prezident Trump, který navrhuje nové energetické sankce, ale pouze za podmínky, že všechny státy NATO přestanou nakupovat ruskou ropu. Spojené státy zároveň tlačí na své spojence, aby uvalily clo na čínské dovozy, pokud Čína nepřestane s nákupem ruské ropy.
Trh také sleduje obchodní jednání mezi USA a Čínou v Madridu, zatímco poslední americká data o zaměstnanosti a inflaci naznačují zpomalení ekonomiky, což by mohlo ovlivnit i poptávku po ropě v největším světovém spotřebiteli.
Současná situace tak vytváří nepředvídatelný mix geopolitických a ekonomických vlivů, který by mohl vést k další volatilitě cen ropy v následujících týdnech.
Graf OIL (H1)
Cena ropy se aktuálně obchoduje na úrovni 67,17 USD, tedy těsně nad klíčovým klouzavým průměrem SMA 100 (66,82 USD) i EMA 50 (66,95 USD). Tato zóna představuje důležitou technickou podporu, jejíž udržení by mohlo být základem pro další růstový pohyb. Cena ropy se pohybuje kolem úrovně Fibonacciho retracementu 50,0 % (67,30 USD). Nejbližší podpora se nachází na 38,2 % retracementu (66,77 USD), jejíž proražení by mohlo otevřít prostor k úrovni 66,12 USD (23,6 %).
Momentum zůstává na zvýšené hodnotě (99,30), což značí stále přítomné býčí momentum, i když mírně oslabuje. CCI se pohybuje na úrovni -44,1, tedy v neutrálním až lehce medvědím teritoriu.
Celkově je trh aktuálně v konsolidační fázi po silném růstu, a obchodníci sledují, zda cena udrží klíčové průměry a Fibonacciho podporu. Silný průraz nad 67,30 USD (50 % retracement) by signalizoval obnovení růstového trendu. Naopak pokles pod 66,77 USD by mohl znamenat návrat k nižším supportům.
Zdroj: xStation5
