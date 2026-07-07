Uranové akcie po výprodeji 📉 Uranium Energy Corp. se propadá o 50 % z maxim

- Akcie Uranium Energy Corp. klesají ze svých maxim téměř o 50 %, přestože globální spotové ceny uranu zůstávají relativně stabilní.
- Akcie Cameco klesly ze svého vrcholu přibližně o 30 %, zatímco společnost zvýšila svůj vlastnický podíl v uranovém dole Cigar Lake.
- Výrobce jaderného paliva Centrus Energy bude 14. července zařazen do indexu S&P SmallCap 600.
- Akcie Uranium Energy Corp. klesají ze svých maxim téměř o 50 %, přestože globální spotové ceny uranu zůstávají relativně stabilní.
- Akcie Cameco klesly ze svého vrcholu přibližně o 30 %, zatímco společnost zvýšila svůj vlastnický podíl v uranovém dole Cigar Lake.
- Výrobce jaderného paliva Centrus Energy bude 14. července zařazen do indexu S&P SmallCap 600.
Největší uranová společnost ve Spojených státech, Uranium Energy Corp. (UEC.US), zkorigovala ze svých maxim přibližně o 40 %. H.C. Wainwright nedávno zopakovala doporučení Buy pro Uranium Energy Corp. a ponechala cílovou cenu na 26,75 USD, přestože společnost vykázala slabší čtvrtletní čistý výsledek a žádné tržby. Nejdůležitějším závěrem reportu nebyla samotná ztráta, ale strategie UEC v oblasti zásob uranu. Společnost se rozhodla neprodávat U3O8 na spotovém trhu, přestože se uran obchoduje poblíž 86 USD za libru, což naznačuje, že management očekává v nadcházejících čtvrtletích příznivější ceny nebo příležitosti k dlouhodobým kontraktům. Spotové ceny uranu se aktuálně pohybují kolem 85 USD za libru po poklesu z přibližně 97 USD na začátku roku, ačkoli dlouhodobější trend zůstává rostoucí.
- Společnost vykázala čtvrtletní čistou ztrátu 52,3 milionu USD, neboli 0,11 USD na akcii, oproti ztrátě 30,2 milionu USD v předchozím čtvrtletí. Výsledky ukazují na nákladové tlaky, kterým producent obvykle čelí ve fázi náběhu a škálování produkce.
- Produkce v Christensen Ranch dosáhla 146 550 liber U3O8, zatímco zahájení provozu v Burke Hollow představuje důležitý milník a signalizuje přechod UEC od společnosti vnímané primárně jako páková sázka na cenu uranu ke skutečnému producentovi uranu.
- UEC aktuálně drží v zásobách přibližně 1,5 milionu liber U3O8. Při spotové ceně 86 USD za libru mají tyto zásoby teoretickou tržní hodnotu zhruba 129 milionů USD, což investorům poskytuje jak finanční rezervu, tak dodatečnou páku na případný budoucí růst cen uranu.
- Trh akcie potrestal za nenaplnění očekávání tržeb, vyšší ztrátu a zpoždění produkce, což za poslední týden poslalo akcie dolů o 24 % na 10,65 USD. Navzdory tomuto poklesu zůstávají akcie přibližně o 72 % výše než před rokem, což naznačuje, že část nedávné slabosti odráží vybírání zisků po silné rally.
- H.C. Wainwright také zdůraznila silnou likviditní pozici UEC a hotovostně silnou rozvahu, přičemž upozornila, že společnost drží více hotovosti než dluhu, což snižuje finanční riziko během pokračujícího navyšování produkce.
- Klíčovou investiční otázkou zůstává, zda UEC dokáže úspěšně snížit výrobní náklady na libru s tím, jak poroste produkce. Pokud jednotkové náklady začnou klesat, dnešní ztráty by mohly být stále více vnímány jako dočasné, nikoli strukturální.
- Hlavním zklamáním byl zisk na akcii ve výši -0,11 USD oproti konsenzuálnímu očekávání -0,03 USD, zatímco investoři také očekávali tržby přibližně 12,1 milionu USD. To do značné míry vysvětluje, proč pozitivní analytické doporučení nedokázalo zabránit nedávnému výprodeji.
- Pro širší uranový sektor zůstává signál smíšený. Spotové ceny uranu se nadále drží v pásmu kolem poloviny 80 USD za libru, ale slabší sentiment vůči komoditním akciím a nižší účast finančních investorů aktuálně zatěžují uranové akcie.
- Býčí scénář pro UEC nadále stojí na třech pilířích: trvale vysokých cenách uranu, růstu domácí produkce uranu ve Spojených státech a schopnosti monetizovat zásoby nebo uzavřít dlouhodobé kontrakty za atraktivnější ceny.
- Riziko poklesu je přímočaré. Pokud budou zpoždění produkce přetrvávat, náklady zůstanou zvýšené a společnost bude nadále generovat jen malé nebo žádné tržby, investoři mohou UEC stále více oceňovat jako pákovou opci na cenu uranu, nikoli jako plně etablovaného producenta.
Akcie UEC.US (interval D1)
Akcie UEC se aktuálně obchodují výrazně pod 200denní EMA (červená linie), tedy úrovní, která v posledních letech často sloužila jako dlouhodobá akumulační zóna.
Zdroj: xStation5
Cameco zvyšuje svůj podíl v Cigar Lake
Cameco dokončilo akvizici dodatečného vlastnického podílu v uranovém dole Cigar Lake od TEPCO Resources.
Po transakci se vlastnický podíl Cameco zvýšil o 2,871 procentního bodu na 57,418 %, zatímco podíl Orano Canada vzrostl na 42,582 %.
Transakce je pro uranový sektor významná, protože Cigar Lake je jedním z největších a nejkvalitnějších uranových dolů na světě.
Větší vlastnický podíl dává Cameco vyšší expozici vůči budoucí produkci uranu a potenciálně silnějším peněžním tokům, pokud ceny uranu zůstanou zvýšené.
Z pohledu investorů akvizice ukazuje, že přední producenti uranu nadále posilují kontrolu nad kvalitními produkujícími aktivy, místo aby spoléhali na nákupy na spotovém trhu.
Akcie CCJ.US (interval D1)
Akcie Cameco se aktuálně obchodují zhruba s 10% diskontem vůči své 200denní EMA (červená linie), čímž opouštějí klíčovou technickou zónu supportu kolem 100 až 103 USD za akcii.
Zdroj: xStation5
Centrus Energy bude zařazen do indexu S&P SmallCap 600
Centrus Energy bude 14. července zařazen do indexu S&P SmallCap 600, což může vygenerovat dodatečnou technickou poptávku ze strany pasivních investičních fondů sledujících tento benchmark.
Společnost hraje důležitou roli v americkém dodavatelském řetězci jaderného paliva jako dodavatel obohaceného uranu.
Centrus je obzvlášť důležitý pro novou generaci jaderných reaktorů, protože vyvíjí HALEU (High-Assay Low-Enriched Uranium), specializované palivo požadované mnoha pokročilými konstrukcemi reaktorů.
Zařazení do indexu sice okamžitě nemění fundamenty společnosti, ale může zlepšit viditelnost akcie mezi institucionálními investory a zvýšit vlastnictví ze strany pasivních fondů.
Pro uranový sektor toto zařazení představuje další signál, že kapitálové trhy stále více uznávají strategický význam amerického dodavatelského řetězce jaderného paliva.
Akcie Centrus (LEU.US) (interval D1)
Akcie Centrus klesly ze svých maxim přibližně o 65 % a aktuálně se na denním grafu obchodují kolem 20 % pod svou 200denní EMA (červená linie).
Zdroj: xStation5
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