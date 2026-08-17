Shrnutí trhů: Akcie evropských výrobců čipů prudce rostou po výsledcích Anthropic! AstraZeneca zastavuje klinické studie léčby rakoviny plic (17. 8. 2026)

📊 Indexy a společnosti
- Evropská seance probíhá poměrně klidně a vyznačuje se jen kosmetickými přesuny mezi hlavními trhy a sektory.
- Futures na široký index Stoxx 50 (EU50) rostou o 0,2 %. Futures na německý DAX (DE40), nizozemský AEX (NED25) a španělský IBEX 35 (SPA35) se obchodují beze změny. Výraznější ztráty jsou patrné ve Francii (FRA40: -0,15 %) a Švýcarsku (SUI20: -0,35 %). WIG20 klesá přibližně o 0,9 %.
- Páteční výsledky Anthropic, které ukázaly 14násobný růst čtvrtletních tržeb, podporují akcie v polovodičovém sektoru (ASML: +2,7 %, STMicro: +3,9 %, Infineon: +0,8 %, Soitec: +2,7 %). Kapitál naopak odtéká především ze softwarových firem (SAP: -0,8 %) a spotřebního sektoru (Tesco: -2 %, Nestlé: -2 %, L’Oréal: -1 %).
- AstraZeneca zastavila klinické studie léku volrustomig na rakovinu plic, protože neprokázal vyšší účinnost než stávající terapie. Akcie společnosti přesto rostou přibližně o 0,8 % díky pozitivním výsledkům testů léků Tagrisso a Enhertu. Firma plánuje další studie volrustomigu při léčbě jiných typů rakoviny.
- Akcie Argenx vyskočily o 11 % po pozitivních výsledcích 3. fáze klinické studie léku VYVGART Hytrulo u myositidy. Lék splnil primární cíl u pacientů s IMNM, což umožňuje podání žádosti regulačním úřadům. Přestože v podskupině pacientů s dermatomyozitidou (DM) nebylo dosaženo statistické významnosti, analytici hodnotí výsledky jako velmi slibné.
Volatilita indexu Stoxx 50 se soustředí především do technologického sektoru. Zdroj: XTB Research, data xStation5
Kontrakt na Stoxx 50 se zastavil poblíž rekordních maxim, přičemž další růst omezuje téměř překoupené RSI. Zdroj: xStation5
🌍 Ekonomika a geopolitika
- Zdroje blízké médiu Al Arabiya naznačují možnost prodloužení 60denní dohody mezi Íránem a USA. Íránské ministerstvo zahraničí navíc informovalo o jednáních s Katarem, který by měl sehrát klíčovou roli v úsilí o deeskalaci. Donald Trump mezitím zdůraznil, že hlavním cílem USA je zbavit Írán jakékoli možnosti získat jadernou zbraň.
💱 Měny, komodity a kryptoměny
- Americký dolar si udržuje ztráty z asijské seance (USDIDX: -0,15 %), zatímco měny z oblasti Antipod nadále nejvíce těží z rostoucí chuti k riziku (AUDUSD: +0,7 %; NZDUSD: +0,75 %). EURUSD krátce překonal psychologickou hranici 1,1600, aktuálně se však obchoduje těsně pod touto rezistencí (+0,3 %).
- Futures na ropu se vrátily k růstu (OIL: +0,6 % na 89,20 USD za barel), zatímco evropské futures na zemní plyn mírně korigovaly úvodní růst (NATGAS.EU: +1,6 %; dříve +2 %).
- Drahé kovy zrychlují růst díky pokračujícímu oslabování dolaru. Zlato (GOLD) roste o 0,6 % na 4 400 USD za unci, zatímco stříbro (SILVER) přidává 1,5 % na 65,70 USD za unci. V plusu zůstávají také futures na platinu a palladium.
- Bitcoin roste o 1,15 % na 63 680 USD, zatímco Ethereum přidává 1,7 % na 1 908 USD.
Poměr P/E mezi evropským indexem Stoxx 50 a americkým S&P 500 během probíhající výsledkové sezóny výrazně vzrostl. Zdroj: XTB Research
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