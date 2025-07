US OPEN: Akcie prodlužují růst po překvapivě silných maloobchodních tržbách (17. 07. 2025)

Wall Street navazuje na včerejší růst po zveřejnění silnějších než očekávaných údajů o maloobchodních tržbách v USA, které zmírnily obavy ohledně ochabující spotřeby. Překvapivý výsledek pomohl rozptýlit obavy ze stagnace a podpořil názor, že americká ekonomika zůstává odolná navzdory zvýšeným úrokovým sazbám a přetrvávající nejistotě v oblasti obchodu.

Všechny hlavní americké indexy se obchodují v zelených číslech. S&P 500 přidává 0,3 %, tažen zejména průmyslovým a spotřebitelským sektorem, které těží z pozitivního sentimentu po silných výsledcích General Electric a PepsiCO. Dow Jones roste rovněž o 0,3 %, futures na Nasdaq 100 přidávají 0,4 % a nacházejí se jen 0,3 % pod historickým intradenním maximem kolem 23 220 bodů. Russell 2000 posiluje o 0,9 %.

Maloobchodní tržby v USA v červnu vzrostly o 0,6 %, čímž překonaly očekávání a odrazily se od květnového poklesu. Prodeje automobilů vedly růst s nárůstem o 1,2 %, restaurace a bary přidaly 0,6 %, což naznačuje přetrvávající poptávku po volnočasovém zboží. Takzvaná kontrolní skupina stoupla o 0,5 %, což signalizuje stabilní jádrové výdaje. Nejlépe si vedly diskontní a velkoobchodní řetězce díky zájmu o výhodné nákupy, zatímco oděvy a obuv zaostávaly. Navzdory tomu, že cla zvyšují ceny, spotřebitele nadále podporuje silný trh práce a růst zaměstnanosti – alespoň prozatím.

US500 (H1)

Futures na S&P 500 umazávají ranní zisky poté, co našly podporu v blízkosti 24hodinového exponenciálního klouzavého průměru (EMA, světle fialová). Uptrend zůstává zachován, jelikož kontrakt se obchoduje nad oběma klíčovými klouzavými průměry. Rezistence kolem 6 330 bodů (blízko historických maxim) však může představovat tvrdý odpor, zejména kvůli nejistotě ohledně cel a blížícím se výsledkům technologických firem. Silná výsledková překvapení by mohla spustit průlom na nová maxima, zatímco zklamání by mohlo vést k poklesu směrem ke spodní hraně současného konsolidačního pásma.

Firemní zprávy:

ADM (ADM.US) oslabuje o 2,3 % poté, co Donald Trump oznámil, že Coca-Cola v USA přejde na třtinový cukr . Tento krok by mohl negativně zasáhnout kukuřičný zpracovatelský byznys ADM , který vyrábí vysokofruktózový kukuřičný sirup . Analytici upozorňují, že změna u Coca-Coly by mohla zvýšit poptávku po cukru a zároveň vést k převisu nabídky kukuřice , což by zatížilo marže ADM.

oslabuje o 2,3 % poté, co Donald Trump oznámil, že . Tento krok by mohl negativně zasáhnout , který vyrábí . Analytici upozorňují, že změna u Coca-Coly by mohla zvýšit poptávku po cukru a zároveň vést k , což by zatížilo marže ADM. GE Aerospace (GE.US) zvýšila výhled pro rok 2025 s odkazem na silnou poptávku v letecké dopravě a 30% nárůst tržeb v komerčním segmentu. Upravený zisk na akcii za 2Q dosáhl 1,66 USD (vs. oček. 1,43 USD), tržby činily 10,2 mld. USD (vs. oček. 9,6 mld. USD). Společnost nyní očekává celoroční EPS v rozmezí 5,60–5,80 USD . Navzdory rizikům spojeným s cly zůstává CEO Larry Culp optimistický, s odvoláním na nákladovou disciplínu a nové zakázky , včetně velké objednávky motorů od Qatar Airways. Přestože akcie před otevřením rostly, aktuálně klesají o 2 % .

zvýšila výhled pro rok 2025 s odkazem na silnou poptávku v letecké dopravě a 30% nárůst tržeb v komerčním segmentu. Upravený zisk na akcii za 2Q dosáhl (vs. oček. 1,43 USD), tržby činily (vs. oček. 9,6 mld. USD). Společnost nyní očekává celoroční EPS v rozmezí . Navzdory rizikům spojeným s cly zůstává CEO Larry Culp optimistický, s odvoláním na , včetně velké objednávky motorů od Qatar Airways. Přestože akcie před otevřením rostly, . MP Materials (MP.US) se obchoduje bez výraznější změny po oznámení, že plánuje emisi akcií v objemu 500 mil. USD na financování provozu, rozšíření závodu na magnety 10X a podporu strategického růstu. Tato akce přichází po 69% růstu akcie za poslední měsíc .

se obchoduje bez výraznější změny po oznámení, že na financování provozu, rozšíření závodu na magnety 10X a podporu strategického růstu. Tato akce přichází po . PepsiCo (PEP.US) překonala odhady za 2Q díky silnému růstu v mezinárodním segmentu. Organické tržby vzrostly o 2,1 % , EPS činil 2,12 USD . Společnost potvrdila výhled pro rok 2025 a poukázala na zlepšení v Severní Americe , i přes pokračující náklady v dodavatelském řetězci , včetně cel. Akcie vzrostly o 6 % , ale od začátku roku jsou stále asi 10 % v minusu . Pepsi zároveň posiluje portfolio zdravějších produktů a rozšiřuje nabídku nápojů s nízkým nebo nulovým obsahem cukru , aby získala zpět tržní podíl.

překonala odhady za 2Q díky silnému růstu v mezinárodním segmentu. Organické tržby vzrostly o , EPS činil . Společnost potvrdila výhled pro rok 2025 a poukázala na , i přes pokračující , včetně cel. Akcie vzrostly o , ale od začátku roku jsou stále asi . Pepsi zároveň a rozšiřuje nabídku nápojů , aby získala zpět tržní podíl. Sarepta (SRPT.US) vyskočila o 16 % poté, co potvrdila, že její genová terapie Elevidys zůstane na trhu i přes nedávná úmrtí pacientů, byť s varováním typu „black box“. Firma zároveň oznámila propuštění přibližně 500 zaměstnanců a pozastavení některých vývojových projektů, s cílem dosáhnout úspor ve výši 400 mil. USD ročně. Investoři přivítali jak snížení nákladů, tak jasno v otázce Elevidys, který tvořil více než polovinu předběžných tržeb za 2Q ve výši 513 mil. USD.

