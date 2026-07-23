US Open: Alphabet a Tesla tíží Wall Street, zatímco ceny ropy znovu vyvolávají obavy investorů

Wall Street dnes zůstává pod tlakem, hlavní indexy se obchodují na slabší straně trhu. Investoři se snaží najít směr uprostřed smíšených signálů z výsledkové sezóny, makroekonomických dat a rostoucího geopolitického napětí. Ačkoli některé z největších technologických společností zveřejnily výsledky nad očekáváním, reakce trhu zůstává opatrná. Ukazuje se tak, že samotné silné výsledky už vždy nestačí k ospravedlnění velmi vysokých valuací.
Největší pozornost se dnes soustředí na výsledkové reporty Alphabetu, mateřské společnosti Googlu, a Tesly. Obě společnosti vykázaly výsledky, které překonaly prognózy analytiků, investoři však reagují smíšeně. Alphabet nadále těží z rozvoje umělé inteligence a silného reklamního byznysu, ale trh stále více hledá jasnější návratnost masivních investic společnosti do AI. Společnost vykázala další růst tržeb, podporovaný silným momentem v Google Cloud a pokračující silou reklamního segmentu. Alphabet zároveň zvyšuje výdaje na infrastrukturu spojenou s AI, což může v krátkodobém horizontu zatížit peněžní toky, ale cílem je posílit pozici společnosti v závodě o vedení v AI.
V případě Tesly se investoři zaměřují na plány společnosti spojené s umělou inteligencí, autonomním řízením a projektem Optimus. Účastníci trhu však zůstávají opatrní kvůli tlaku na marže a rostoucí konkurenci v sektoru elektromobilů. Výsledky Tesly ukázaly vyšší prodeje a pokračující pokrok v klíčových technologických projektech, ale nižší ziskovost a vyšší výdaje na nová řešení omezují krátkodobé zlepšení finanční výkonnosti. Tesla se stále více profiluje jako technologická společnost, nikoli pouze jako výrobce automobilů, se zaměřením na autonomní vozidla, robotiku a řešení založená na AI. Investoři zůstávají rozděleni, protože potenciál těchto projektů je významný, ale jejich převedení do smysluplných toků tržeb může vyžadovat více času a další značné investice.
Po dnešní seanci zveřejní výsledkový report Intel. Investoři budou věnovat zvláštní pozornost stavu jeho procesorového byznysu, komentářům managementu k budoucí poptávce a pozici společnosti na stále konkurenčnějším polovodičovém trhu.
Pozornost se mezitím nadále soustředí na nejnovější ekonomická data z USA. Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti dosáhly 187 000, výrazně pod očekáváním 212 000, což potvrzuje, že americký trh práce zůstává odolný. Silná data o zaměstnanosti jsou pozitivním signálem pro ekonomiku, ale zároveň snižují tlak na Fed, aby rychle snižoval úrokové sazby. Investoři nadále čekají na další inflační data a doplňující výhled ohledně budoucího směřování měnové politiky.
Dalším zdrojem obav zůstává ropný trh. Ceny ropy se znovu pohybují směrem k úrovni 100 USD za barel kvůli eskalujícímu napětí na Blízkém východě a riziku výpadků dodávek z regionu Perského zálivu. Trh se obává, že další eskalace konfliktu by mohla znovu zvýšit inflační tlaky a ztížit centrálním bankám uvolňování měnové politiky.
Dnešní seance ukazuje, že americký trh zůstává pod výrazným tlakem a sentiment investorů se znatelně zhoršuje. Na jedné straně zůstává ekonomika relativně silná a největší technologické společnosti nadále těží z růstu taženého AI. Na druhé straně se investoři stále více zaměřují na zvýšené valuace, zatímco geopolitická rizika, ceny energií a nejistota kolem měnové politiky zůstávají dalšími protivětry. Hlavní indexy tak zůstávají pod tlakem.
Zdroj: XTB Research
Futures na S&P 500 (US500) dnes zůstávají pod tlakem po období silných zisků. Index konsoliduje poblíž rekordních maxim, zatímco trh se snaží udržet další růstové momentum. Slabší sentiment je tažen především opatrnějším pohledem na technologický sektor po výsledkových reportech Alphabetu a Tesly, které navzdory pozitivním výsledkům nedokázaly plně naplnit zvýšená očekávání trhu.
Další riziko přináší rostoucí napětí na Blízkém východě, které zvyšuje tlak na ceny komodit a znovu přesouvá pozornost investorů k možnosti návratu cen ropy směrem ke 100 USD za barel.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy
Elon Musk oznámil, že Micron (MU.US) zajistil významné dodávky paměťových čipů pro Teslu (TSLA.US), což pomáhá snížit rizika spojená s dostupností kritických komponent potřebných pro rozvoj AI. Zajištění dodávek by mohlo podpořit další expanzi Tesly v oblasti autonomního řízení, robotiky a výpočetní infrastruktury. Investoři však budou nadále posuzovat, jak rychle se tyto investice promítnou do měřitelných obchodních výsledků.
Texas Instruments (TXN.US) zveřejnila výsledky za druhé čtvrtletí, které překonaly očekávání Wall Street. Navzdory pozitivnímu reportu však akcie společnosti zůstávají pod tlakem a klesají přibližně o 3 %. Opatrná reakce trhu byla tažena hlavně obavami z tvorby peněžních toků a vysokých kapitálových výdajů spojených s rozšiřováním výrobních kapacit. Dlouhodobý výhled zároveň zůstává podporován zlepšujícími se podmínkami v polovodičovém sektoru, oživením průmyslové poptávky a rostoucí poptávkou po čipech využívaných v datových centrech a AI infrastruktuře.
Lockheed Martin (LMT.US) zveřejnil výsledky za druhé čtvrtletí, které výrazně překonaly očekávání trhu a vyvolaly pozitivní reakci ceny akcií. Společnost dosáhla tržeb 20,1 mld. USD, zatímco zisk na akcii činil 7,94 USD, podpořený růstem prodejů napříč všemi klíčovými segmenty, zejména raketovými systémy a protivzdušnou obranou. Lockheed Martin také zvýšil svůj celoroční výhled a poukázal na silný backlog objednávek a pokračující vysokou poptávku po obranných technologiích.
Zdroj: XTB Research
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