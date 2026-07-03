US OPEN: Amerika slaví, futures rostou

Americký akciový trh dnes neotevře kvůli svátečnímu období ve Spojených státech spojenému se Dnem nezávislosti. Navzdory výrazně sníženému objemu obchodování a oceňování pokračují prostřednictvím derivátů. Futures na US100 dnes rostou přibližně o 1,2 %, což lze interpretovat jako korekci ztrát z posledních dvou dnů. Menší zisky jsou vidět u futures na US500 a US2000, kde růst dosahuje pouze 0,3–0,4 %. Mírné poklesy lze pozorovat u US30.
Zprávy:
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Konkurence v odvětví AI se zostřuje. Financial Times informují o rozsáhlé interní kampani ve společnosti Anthropic zaměřené na zabránění dalším krádežím dat a „scalpingu“ algoritmů za účelem podpory vývoje čínských protějšků k americkým modelům Claude/ChatGPT. Alibaba, lídr čínského odvětví AI, zároveň oficiálně zakázala používání modelu Claude v rámci organizace s odkazem na „bezpečnostní problémy“.
- V Íránu se konal pohřeb předchozího „nejvyššího vůdce“ a podle mediálních zpráv se objevilo mnoho íránských vládních představitelů, kteří nebyli měsíce veřejně vidět. Trh to vnímá jako potvrzení, že konflikt mezi USA a Íránem skončil. Výprodej ropy pokračuje.
- Meta zhoršuje sentiment v technologickém sektoru. Včera jeden hyperscaler oznámil, že bude prodávat „přebytečnou“ výpočetní kapacitu, což zpochybňuje tezi o trvalém nedostatku na trhu. Dnes Reuters informuje, že CEO společnosti vyjádřil názor, že vývoj agentní AI, považované za klíčovou pro býčí tezi v odvětví AI, postupuje pomaleji, než se očekávalo. Optimističtější tón přichází od šéfa divize „Superintelligence“ společnosti Meta Alexandera Wanga, který tvrdí, že interní AI modely společnosti dohnaly produkty lídrů odvětví OpenAI a Anthropic.
- Donald Trump poskytl rozhovor CNBC. Mezi tržně relevantními komentáři americký prezident stanovil cíl, aby „40–60 % globální výroby čipů bylo umístěno v USA“ a aby „růst HDP USA dosahoval přibližně 12–13 %“. Prezident také uvedl, že hodlá pokračovat ve snaze odvolat Lisu Cook (Fed) z funkce po soudním rozhodnutí.
- Tesla a Apple podporují valuace čínských společností, které těmto konglomerátům dodávají. Čínské podniky zaznamenávají u vybraných firem zvýšenou poptávku a výrobu.
US100 (D1)
Graf ukazuje formaci rostoucího trojúhelníku. Trojnásobný test maxima kolem 30 500 bodů naznačuje sílu této zóny rezistence, zatímco stále menší rozsahy sestupných korekcí zároveň ukazují na slábnoucí prodejní tlak. Zdroj: xStation
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