US OPEN: Concerns about OpenAI’s drag the whole market lower

The Wall Street session is opening amid concerns about the profitability of the “AI” sector. Sentiment is also weighed down by the lack of progress in negotiations between the US and Iran. Futures on the major US indices are lower; the US100 is leading the declines, sliding by more than 1% around the open.
- The WSJ reported on Monday that OpenAI failed to reach a key milestone related to revenue and user numbers. This sparked anxiety across the technology sector, with particularly sharp declines seen among companies most dependent on OpenAI.
- OpenAI has also reshaped its cooperation agreement with Microsoft. Microsoft has been stripped of an exclusivity clause related to licensing the technology.
- A court case between OpenAI and Elon Musk is also set to begin on Thursday. Musk is seeking USD 150 billion in damages from the start-up, arguing that the company unlawfully changed its status from non-profit to commercial.
- Communication from the White House regarding the negotiations has been limited, but officials have expressed disappointment and impatience with Iran’s stance.
- Iranian representatives are sticking to their maximalist demands, calling for control over the strait, security guarantees, and recognition of the right to enrich uranium.
Macroeconomic data
- The Conference Board will publish its Consumer Confidence Index 30 minutes after the session opens. Market consensus expects a decline from 91.8 to 89.3 points.
US100 (D1)
Kupci v posledních dnech zřetelně převzali iniciativu, rozhodně prorazili nad klouzavý průměr EMA200 a následně vytlačili cenu směrem k novému maximu. Takto dlouhou býčí sérii bude stále obtížnější udržet; RSI se drží kolem ~70. Pokud se trh pokusí cenu stlačit níže, klíčová bude jasně vymezená zóna rezistence mezi úrovněmi 23,6 a 38,2 Fibonacciho retracementu. Zdroj: xStation5
Zprávy ze společností
- CoreWeave (CRWV.US) a Oracle (ORCL.US): obě akcie klesají téměř o 5 % po zprávách o komplikacích na straně OpenAI.
- Meta (META.US): čínská vláda zablokovala nákup AI modelu „Manus“ kvůli obavám o národní bezpečnost. Akcie ztrácí více než 1 %.
- Bed Bath & Beyond (BBBY1.US): společnost oznámila výsledky, které výrazně překonaly očekávání na úrovni EPS. Ztráta na akcii klesla na 0,24 USD oproti očekávání kolem 0,33 USD. Akcie rostou o více než 25 %.
- UPS (UPS.US): kurýrní společnost ztrácí více než 4 % navzdory slušným výsledkům za 1. čtvrtletí 2026. Analytici poukazují na absenci očekávaného zvýšení konzervativních finančních cílů společnosti.
- Coca-Cola (CCH.UK): skupina z oblasti potravin a nápojů zveřejnila výsledky za 1. čtvrtletí 2026. Společnost naplnila očekávání na úrovni tržeb i ziskovosti; akcie rostou přibližně o 3 %.
