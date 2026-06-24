US OPEN: Indexy sa odrážajú v očakávaní výsledkov Micronu

Americké akciové trhy sa dnes pokúšajú vrátiť k rastu po brutálnom začiatku týždňa, počas ktorého sa z kapitalizácie indexu Nasdaq 100 vyparilo astronomických 1,3 bilióna USD. Dnešné otvorenie sa nesie v znamení očakávania štvrťročných výsledkov spoločnosti Micron Technology, ktorá sa v posledných týždňoch stala najobchodovanejším aktívom na Wall Street a predbehla dokonca aj Nvidiu. Výsledky pamäťového giganta budú kľúčovým testom zdravia celej veľkej stávky na umelú inteligenciu. Dodatočným zdrojom volatility sú historické zmeny v indexe Dow Jones a nervozita pred zajtrajším zverejnením inflácie PCE.
Situácia na trhu a kľúčové makro udalosti
Globálny sentiment sa snaží stabilizovať, hoci investori majú za sebou obdobie absolútnej „jazdy na horskej dráhe“. Strach na trhoch mierne ustúpil, čo ilustruje index volatility VIX, ktorý klesol na úroveň 19,21 bodu po tom, čo sa včera dotkol psychologickej hranice 20 bodov a v polovici mesiaca sa obchodoval aj nad touto úrovňou.
Obchodníci z Goldman Sachs však varujú, že likvidita na trhu je momentálne nízka, čo môže v nasledujúcich seansách výrazne zosilniť cenové pohyby oboma smermi.
Na komoditnom trhu pokračuje pokles cien ropy. Benchmark WTI sa približuje k úrovni 70 USD za barel a na úplné vymazanie vojnového vplyvu na cenu tejto komodity mu stačí uzavrieť počiatočný cenový gap vzniknutý po začatí amerických náletov na Irán koncom februára. Na druhej strane na trhoch prevládajú jastrabie nálady, čo vidno na výraznom poklese páru EURUSD pod úroveň 1,14.
V makroekonomickom pozadí investori vyhodnocujú prvé zasadnutie Fedu pod vedením Kevina Warsha a čakajú na štvrtkové zverejnenie inflácie PCE, ktoré by podľa prognóz Bloomberg Economics mohlo priniesť jastrabie prekvapenie.
Ako sa správajú futures kontrakty a jednotlivé sektory?
- US100 (Nasdaq 100): Po počiatočnom pokuse o odraz sledujeme v prvých minútach obchodovania pokles o 0,2 %. Technologický sektor sa však snaží dokázať, že júnová korekcia je iba zdravým oddychom v rámci rastového trendu (index je stále približne o 28 % vyššie ako na konci marca).
- US500 (S&P 500): Futures na hlavný index sa pohybujú na úrovni včerajšieho záveru, hoci skôr počas dňa rástli až o 0,2 %. Širší trh postupuje opatrne a vyvažuje technologický optimizmus s varovnými signálmi prichádzajúcimi z tradičnej ekonomiky.
- US30 (Dow Jones): Futures momentálne strácajú 0,15 %, no pozornosť sa sústreďuje na tento index kvôli zriedkavej a zásadnej zmene jeho štruktúry.
- US2000 (Russell 2000): Klesá o 0,2 % a konsoliduje po nedávnych pokusoch o presun kapitálu smerom k menším spoločnostiam.
Technická analýza: US100 (Nasdaq 100)
Po tom, čo technologický index US100 stratil za dva dni 1,3 bilióna USD trhovej kapitalizácie, sa dostal do veľmi zaujímavého potenciálneho bodu obratu. Včerajšia kapitulácia priviedla index do oblasti lokálnych supportov, kde sa kupujúci pokúsili o obranu.
Z intradenného pohľadu zostáva pre býkov kľúčovou rezistenciou oblasť včerajšieho prepadu. Skorší odraz o 0,5 % naznačil potenciál na zotavenie, no v prvých minútach obchodovania sledujeme pokles pod dôležitý support na úrovni 29 800 bodov. Napriek tomu zostáva zachovaný support v podobe 50,0 % retracementu poslednej rastovej vlny a o niečo nižšie sa nachádza kľúčový retracement rastového impulzu na úrovni 61,8 %.
Znepokojujúce je, že Goldman Sachs varuje pred podobnou bublinou, aká vznikla počas dot-com mánie. Na druhej strane súčasné pohyby zatiaľ nie sú dostatočne veľké na to, aby naznačovali úplnú kapituláciu kupujúcich. Zdá sa však, že dnes je všetko v rukách spoločnosti Micron. Tak ako kedysi Nvidia zachránila trh pred kolapsom, teraz môže byť osud trhu v rukách výsledkov výrobcu pamätí.
Kľúčové informácie o spoločnostiach
- Micron Technology (MU.US). Spoločnosť v premarket obchodovaní rástla až o 4 %, no aktuálne pred dnešným zverejnením výsledkov stráca približne 1 %. Micron je momentálne najobchodovanejšou spoločnosťou na Wall Street, pričom objem obchodov presiahol 70 miliárd USD. Trh intenzívne špekuluje pred zverejnením výsledkov (po uzavretí seansy) a očakáva silný impulz zo strany dopytu po AI pamäťových čipoch v Ázii.
- Alphabet (GOOGL.US). Materská spoločnosť Googlu sa oficiálne pripája k elitnej skupine indexu Dow Jones Industrial Average (US30), kde nahradí dlhoročného telekomunikačného giganta. Akcie rastú približne o 0,8 %.
- Verizon (VZ.US). Akcie klesajú o 1 % v reakcii na rozhodnutie vyradiť spoločnosť z indexu Dow Jones.
- Wendy’s (WEN.US). Absolútny cenový skok pri otvorení až o 24 %. Reťazec s hamburgermi sa stal cieľom masívneho špekulatívneho kapitálu drobných investorov z fór r/wallstreetbets a Stocktwits.
- FuelCell Energy (FCEL.US). Spoločnosť prudko vzrástla po oznámení dohody so spoločnosťou Fit Energy na dodávku 380 megawattov čistej energie pre dátové centrá podporujúce umelú inteligenciu. Zisky sa však v prvých minútach obchodovania znížili na približne 5 %.
- FedEx (FDX.US). Pokles približne o 1,3 % po prvých finančných výsledkoch od oddelenia nákladnej divízie. Investori opúšťajú pozície kvôli slabšiemu výhľadu, inflačným tlakom a obavám z globálneho obchodu.
- Cerebras Systems (CBRS.US). Nedávny debutant z polovodičového sektora tvrdo narazil na očakávania Wall Street a stráca 14,5 %. Ročný výhľad tržieb sa ukázal ako príliš konzervatívny pre rozhorúčených AI investorov.
- Hertz (HTZ.US). Katastrofálne ráno pre autopožičovňu po zverejnení slabého prevádzkového update a oznámení emisie nových akcií v hodnote 100 miliónov USD. Akcie strácajú takmer štvrtinu svojej hodnoty.
- Twilio (TWLO.US). Goldman Sachs obnovila odporúčanie „Buy“ s najvyššou cieľovou cenou na trhu vo výške 300 USD, pričom poukazuje na budúce štrukturálne prínosy implementácie AI nástrojov. Akcie rastú o viac ako 3 %.
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