US OPEN: Micron nestačí, Wall Street prohlubuje ztráty

Po otevření amerického akciového trhu rychle převzali kontrolu prodejci. Futures na hlavní indexy (US100, US500) ztrácejí přibližně 1 %, zatímco US30 a US2000 si vedou lépe a rostou zhruba o 0,2 %. To může naznačovat, že obavy trhu jsou silně soustředěny na společnosti s velkou tržní kapitalizací a technologický sektor.
Trh se soustředí na zprávy z technologických společností, především na vynikající výsledky společnosti Micron, a také na rozsáhlou sérii květnových makroekonomických dat. Výsledky Micronu podporují narativ kolem investic do umělé inteligence („AI trade“), chování indexů však jasně ukazuje, že ne všechny pochybnosti investorů byly rozptýleny.
Makroekonomická data
- Inflace PCE vzrostla na 4,1 %, v souladu s očekáváním trhu. Tato data by neměla výrazně změnit očekávaný vývoj úrokových sazeb v USA. Za zmínku stojí, že jádrová inflace PCE je nejen výrazně nižší, ale stabilizovala se již dříve. To může naznačovat, že růst cen je dočasný.
- Ekonomický růst překvapil pozitivně: HDP USA za 1. čtvrtletí vzrostl o 2,1 % oproti očekávaným 1,6 %. Mzdy i osobní výdaje zároveň vzrostly o 0,7 %.
- Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti zůstaly nad hranicí 200 tisíc, ale byly nižší, než trh očekával.
- Určité obavy vyvolávají spotřebitelské výdaje a objednávky zboží dlouhodobé spotřeby, které dopadly výrazně pod očekávání.
US100 (D1)
Cena se pohybuje kolem rezistence na úrovni 38,2% Fibonacciho retracementu, přičemž prodejci již v této oblasti zřetelně přebírají iniciativu. Korekce zatím zůstává mělká a RSI se mezitím normalizoval. Dynamika klouzavých průměrů EMA navíc nadále zůstává jednoznačně prorůstová (býčí). Pokud si prodejci udrží převahu, dalším cílem by mohla být úroveň 61,8% Fibonacciho retracementu, tedy přibližně 28 445 bodů. Zdroj: xStation5.
Zprávy ze společností
- Micron (MU.US): Výrobce paměťových čipů zveřejnil mimořádně silné výsledky a akcie při otevření trhu rostou o 20 %. Společnost vykázala tržby ve výši 41,46 mld. USD a zisk na akcii (EPS) 25,11 USD, což představuje více než 100% nárůst oproti předchozímu čtvrtletí a zároveň výsledek o několik procent vyšší než medián tržních očekávání. Silné výsledky podporují také ostatní výrobce v tomto odvětví.
- Wendy’s (WEN.US): Akcie pokračují v odrazu od předchozích minim díky nákupům drobných investorů, kteří sázejí na další potenciální „meme stock“. Akcie rostou přibližně o 10 %.
- IBM (IBM.US): Společnost představila první prototyp čipu vyrobeného technologií pod hranicí 1 nm. Akcie přidávají 2 %.
- Apple (AAPL.US): Společnost zvýšila ceny svých produktů s odkazem na výrazný nedostatek paměťových komponent, o které spotřební elektronika soutěží s AI datovými centry. Trh se obává tlaku na marže a/nebo poklesu prodejů, akcie proto ztrácejí přibližně 5 %.
- Blue Owl (OBDC.US): Podle agentury Bloomberg investiční společnost jedná o koupi basketbalového týmu Cleveland Cavaliers. Akcie rostou o 2 %.
- BlackBerry (BB.US): Společnost zveřejnila optimistický výhled pro celý rok. Tržby by měl podpořit růst investic do infrastruktury. Akcie posilují o 7 %.
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