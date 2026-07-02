US Open: Nasdaq prudce roste díky oživení polovodičů 🔼 Akcie Tesly klesají navzdory silné zprávě o dodávkách

Futures na americké akciové indexy zůstávají před otevřením trhu výše
Futures na americké akciové indexy se nadále obchodují výše, i když část zisků zaznamenaných bezprostředně po zveřejnění slabší než očekávané zprávy z amerického trhu práce za červen odevzdaly. Americká ekonomika vytvořila pouze 57 tisíc pracovních míst, výrazně pod konsensuálním odhadem 115 tisíc, což posiluje očekávání, že Fed může ponechat úrokové sazby beze změny po delší dobu. Výnos dvouletého amerického státního dluhopisu po zveřejnění zprávy klesl, což poskytlo další podporu akciím. Po středečním výprodeji se investoři vrátili k polovodičovým akciím, přičemž AMD, Intel a Micron v předobchodní fázi rostou každý přibližně o 1 %. Silnější sentiment v USA kontrastuje s prudkým výprodejem asijských technologických akcií, kde Samsung a SK Hynix zaznamenaly výrazné poklesy.
Klíčové body
- Americký trh práce zklamal: Počet pracovních míst vzrostl pouze o 57 tisíc oproti očekávání 115 tisíc, zatímco míra nezaměstnanosti nečekaně klesla na 4,2 %.
- Futures na Wall Street zůstávají v plusu: Futures na Dow Jones rostou o 0,5 %, futures na S&P 500 přidávají 0,4 % a futures na Nasdaq-100 posilují o 0,3 %.
- Polovodičové akcie se odrážejí: AMD, Intel a Micron rostou přibližně o 1 % poté, co se během středeční seance dostaly pod tlak.
Nasdaq 100 zůstává pouze 2,5 % pod svým historickým maximem a od začátku roku roste o 18,4 %, což potvrzuje, že dlouhodobější býčí trend zůstává neporušený. Index se však nadále obchoduje při náročné valuaci s poměrem P/E na úrovni 30. V posledních seancích patřily mezi nejvýkonnější sektory materiály, finance a zboží základní spotřeby, zatímco technologické a internetové akcie zaostávaly. Šířka trhu také zůstává zdravá, protože více než 60 % titulů z indexu Nasdaq 100 se obchoduje nad svým 200denním klouzavým průměrem. Relativní sílu nadále vedou společnosti z oblasti AI a polovodičů, včetně Marvell Technology, Arm Holdings a Intel.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Graf US100 (D1)
Při pohledu na denní graf se futures kontrakt US100 nadále obchoduje nad 50denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA50), který je znázorněn oranžovou linií, což naznačuje, že býčí momentum zůstává dominantní. Trh zároveň vytváří sérii vyšších minim, což potvrzuje převládající uptrend. Na horní straně zůstává důležitou rezistencí úroveň 30 300 bodů, která odráží předchozí cenové reakce. Počáteční support lze najít kolem 29 400 bodů.
Zdroj: xStation 5
Firemní zprávy
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Tesla (-1 %) – Akcie výrobce elektromobilů se obchodují níže navzdory silnějším než očekávaným výsledkům dodávek za druhé čtvrtletí. Tesla dodala 480 126 vozidel, výrazně nad konsensuálním odhadem 406 600 a výrazně více než 384 000 vozidel dodaných ve stejném období loňského roku.
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Alphabet (-1 %) – Mateřská společnost Googlu klesá poté, co evropský soud potvrdil antimonopolní pokutu ve výši 4,1 miliardy EUR (4,67 miliardy USD) související s praxí společnosti, která v rámci ekosystému Android zvýhodňovala vlastní aplikace.
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Bending Spoons (-7 %) – Akcie italské technologické společnosti ustupují po středečním debutu na burze. Navzdory dnešnímu poklesu zůstává akcie přibližně 40 % nad cenou při IPO.
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AeroVironment (+4 %) – Společnost z oblasti obranných technologií roste poté, co získala kontrakt americké armády v hodnotě 500 milionů USD na vývoj schopností pro boj proti dronům.
Graf Tesly (D1)
Denní graf Tesly ukazuje potenciální formaci trojúhelníku. Dokud akcie neprorazí nad 425 USD, hlavním technickým rizikem zůstává průraz směrem dolů, který by mohl vést k opětovnému otestování supportu v oblasti 390 USD. Naopak průraz nad horní hranici formace by mohl otevřít cestu k 480 USD poblíž maxim dosažených v roce 2025.
Zdroj: xStation 5
Tesla překvapuje Wall Street, dodávky rostou o 25 % a výrazně překonávají očekávání
Tesla oznámila výrazně silnější než očekávané výsledky dodávek vozidel za druhé čtvrtletí roku 2026, což signalizuje, že dlouhodobé zpomalování prodejů společnosti se možná konečně blíží ke konci. Výrobce elektromobilů dodal 480 126 vozidel, výrazně nad konsensuálním odhadem Wall Street ve výši přibližně 406 600. Výsledky nejen pohodlně překonaly očekávání, ale také znamenaly návrat k silnému růstu po dvou po sobě jdoucích letech poklesu ročních prodejů vozidel.
Klíčová čísla za 2Q 2026
- Dodávky vozidel: 480 126 (konsensus: 406 600)
- Výroba vozidel: 451 758
- Meziroční růst dodávek: +25 %
- Mezikvartální růst dodávek: +34 % oproti 1Q 2026
Pro srovnání, Tesla ve druhém čtvrtletí loňského roku dodala přibližně 384 000 vozidel, zatímco dodávky v prvním čtvrtletí roku 2026 činily 358 023 vozidel.
Model 3 a Model Y nadále dominují
Sedan Model 3 a SUV Model Y opět tvořily drtivou většinu dodávek Tesly.
Dohromady představovaly 467 762 vozidel, tedy zhruba 97 % celkových dodávek během čtvrtletí.
Tesla nezveřejňuje dodávky podle regionů ani jednotlivých modelů, ale čísla jasně ukazují, že její levnější vozy pro masový trh zůstávají hlavním motorem růstu společnosti.
Proč byly výsledky tak silné?
Silnější než očekávané dodávky byly pravděpodobně podpořeny několika faktory:
- uvedením levnějších verzí Modelu 3 a Modelu Y,
- zavedením Full Self-Driving (Supervised) na vybraných evropských trzích,
- silnější poptávkou po elektromobilech v Evropě v období zvýšených cen paliv způsobených konfliktem s Íránem.
Tesla se zároveň snaží zotavit po několika překážkách z posledních dvou let, včetně odporu části spotřebitelů vůči Elonu Muskovi, vypršení amerických federálních daňových úlev na elektromobily a sílící konkurence ze strany výrobců jako BYD, Nio, Xiaomi, Hyundai a Volkswagen.
Energetický byznys také překonává očekávání
Pozitivně překvapil také energetický segment Tesly.
Společnost během druhého čtvrtletí nasadila systémy pro ukládání energie o kapacitě 13,5 GWh, čímž překonala očekávání analytiků ve výši 13,3 GWh a zlepšila se oproti 9,6 GWh před rokem.
Další podporu přinesla transakce se SpaceX, která v dubnu nakoupila bateriové systémy Tesla Megapack v hodnotě 269 milionů USD pro napájení energeticky náročných datových center xAI.
Co bude dál?
Ve druhé polovině roku se Tesla plánuje zaměřit na navyšování výroby několika klíčových projektů:
- autonomního vozu Cybercab,
- elektrického nákladního vozu Tesla Semi,
- humanoidního robota Optimus.
Společnost také oznámila, že ukončí výrobu Modelu S a Modelu X, aby uvolnila výrobní kapacitu ve své továrně ve Fremontu pro výrobu Optimu.
Jaké výzvy přetrvávají?
Navzdory silným číslům dodávek Tesla nadále čelí několika důležitým výzvám:
- rostoucí konkurenci ze strany čínských výrobců elektromobilů,
- slabší poptávce po plně elektrických vozidlech ve Spojených státech, kde spotřebitelé stále častěji volí hybridní modely,
- nejistotě kolem inflace, obchodní politiky a rostoucích nákladů na polovodiče a další klíčové komponenty.
Investoři nyní zaměřují pozornost na tržby
Ačkoli zpráva o dodávkách výrazně zlepšila sentiment investorů, pozornost se nyní přesouvá k úplným finančním výsledkům Tesly za druhé čtvrtletí, které má společnost zveřejnit 22. července po uzavření obchodování na Wall Street. Investoři budou sledovat, zda se prudký nárůst dodávek promítl také do silnějšího růstu tržeb, lepších marží a vyšší ziskovosti.
Tesla – finanční dashboardy
První graf ukazuje, že ačkoli Tesla nadále generuje značné tržby, její ziskovost se v posledních dvou letech výrazně zhoršila. V prvním čtvrtletí roku 2026 dosáhly tržby přibližně 22,4 miliardy USD, zatímco čistý zisk klesl na pouhých 477 milionů USD. Provozní marže se mírně zotavila na 5,0 %, ale čistá zisková marže zůstala nízko na úrovni pouze 3,9 %, výrazně pod úrovněmi nad 15 % zaznamenanými na konci roku 2023. To naznačuje, že Tesla nadále čelí tlaku na ceny a rostoucím nákladům v důsledku sílící konkurence na trhu elektromobilů. Nadcházející zpráva o tržbách za druhé čtvrtletí ukáže, zda se mnohem silnější než očekávané dodávky vozidel promítly také do vyšších marží a zlepšené ziskovosti.
Druhý graf ukazuje, že schopnost Tesly generovat návratnost investovaného kapitálu se v posledních dvou letech výrazně oslabila. V prvním čtvrtletí roku 2026 klesl ROIC společnosti přibližně na 3,4 %, zatímco její vážené průměrné náklady kapitálu (WACC) vzrostly na 16,1 %, což naznačuje, že Tesla v současnosti generuje výnosy výrazně pod svými náklady kapitálu. EBITDA klesla zhruba na 2,5 miliardy USD, zatímco hrubý zisk činil přibližně 4,7 miliardy USD a zůstával pod úrovněmi zaznamenanými ve druhé polovině roku 2025. Tak široký rozdíl mezi ROIC a WACC zdůrazňuje pokračující tlak na ziskovost a kapitálovou efektivitu. Silnější než očekávané údaje o dodávkách za druhé čtvrtletí se budou muset promítnout do zlepšujících se ukazatelů ziskovosti, aby potvrdily udržitelné zlepšení základních fundamentů Tesly.
Zdroj: XTB Research
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