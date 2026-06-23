US Open: Odvracejí se trhy od AI?

Od brzkých ranních hodin sledujeme prudké zhoršení sentimentu vůči společnostem z širšího AI ekosystému. SK Hynix, obchodovaný na korejské burze, ztratil po dosažení nového maxima více než 12 %, čímž stáhl dolů i celý index KOSPI (-10 %).
Sílí hlasy upozorňující na nadhodnocení firem v tomto sektoru, což se dnes výrazně promítá do vývoje indexů S&P 500 (-1,3 %) i Nasdaq Composite (-1,4 %). Mezi největší ztrátové tituly dnes patří společnosti Micron (-11,9 %), SanDisk (-11,5 %), Marvell (-8,6 %), AMD (-7 %) a Intel (-6,7 %). Za zmínku stojí, že Micron zveřejní výsledky za 3. čtvrtletí zítra po uzavření trhu.
- Trh očekává tržby kolem 35 miliard USD oproti pouhým 9,3 miliardy USD ve stejném období loňského roku (více než trojnásobný růst!).
- Očekávaný zisk na akcii (EPS) by měl přesáhnout 20 USD (oproti 1,9 USD před rokem).
Pokud Micron vykáže byť jen mírné zklamání v oblasti výhledu nebo marží (u nichž se očekává mimořádných 81 %), dnešní korekce se může proměnit v hlubší pokles.
Obrázek 1: Dashboard Nasdaq 100 (23.06.2026)
Zdroj: XTB Research, 23.06.2026
Dnešní výprodej nešetří ani hlavní barometr AI revoluce, společnost Nvidia, jejíž akcie klesají o 2,7 %. Celý index Philadelphia Semiconductor Index (SOX) zažívá jednu z nejhorších seancí tohoto čtvrtletí. Investoři po měsících euforických růstů zjevně vybírají zisky a přehodnocují očekávání ohledně rychlosti monetizace investic do AI. Zhoršující se sentiment se odráží také na indexu volatility VIX (tzv. index strachu), který dnes roste o více než 11 %.
Obrázek 2: Největší růsty a poklesy v Nasdaq 100 (23.06.2026)
Zdroj: Bloomberg, 23.06.2026
Čtvrteční seance zvýrazňuje klasickou rotaci kapitálu. Prostředky stahované z růstových akcií s vysokými valuacemi směřují do tradičních defenzivních sektorů (tzv. value), což je patrné na relativní síle indexu Dow Jones Industrial Average (+0,0 %) ve srovnání s technologicky orientovaným Nasdaqem.
Obrázek 3: Sektorová heatmapa Nasdaq 100 (23.06.2026)
Zdroj: XTB Research, 23.06.2026
Technická analýza
Obrázek 4: US100 [D1] (13.10.2025 - 23.06.2026)
Zdroj: xStation, 23.06.2026
Navzdory dnešnímu výprodeji zůstává střednědobý uptrend, který začal v polovině března, technicky neporušený. Poklesy zapadají do scénáře dlouho očekávaného ochlazení trhu po předchozích výrazných růstech. Klíčovou obrannou oblastí pro býky je nyní pásmo 28,9–29 tisíc bodů, kde se nachází klouzavý průměr SMA 50. Dokud se cena udrží nad touto zónou poptávky, měl by být současný pokles interpretován pouze jako korekce v rámci dominantního trendu.
Dnešní poklesy se však jasně promítají do indikátorů momenta, které začínají v krátkodobém horizontu více nahrávat medvědům. Oscilátor RSI klesl přibližně na 52,9 bodu, čímž neutralizoval předchozí překoupenost a potvrzuje stav přechodné rovnováhy s mírně negativním nádechem. Indikátor MACD zároveň nadále drží prodejní signál, což naznačuje slábnutí předchozího růstového momenta a otevírá prostor pro test nižších úrovní podpory.
Firemní zprávy
- AMC Entertainment (AMC.US): Akcie klesají o více než 23 % poté, co společnost uzavřela dohodu s institucionálními investory o emisi téměř 100 milionů nových kmenových akcií, díky níž chce získat přibližně 200 milionů USD kapitálu. Emise vede k výraznému naředění akciového kapitálu.
- IBM (IBM.US): Růst akcií o 4,3 % podporují dvě pozitivní zprávy – zvýšení doporučení na „overweight“ od analytiků JPMorgan a zařazení společnosti do programu OpenAI Daybreak Cyber Partner Program.
- Primoris Services (PRIM.US): Společnost výrazně snížila výhled upraveného zisku pro celý rok 2026, což vyvolalo velmi negativní reakci investorů (-28 %).
- Avis Budget Group (CAR.US): Informace o dosažení dohody s fondem Pentwater Capital Management a souvisejícími subjekty znamená ukončení soudního sporu týkajícího se vrácení zisků z tzv. short-swing profits, tedy zisků dosažených insiderem při nákupu a prodeji (nebo prodeji a nákupu) akcií vlastní společnosti v období kratším než šest měsíců. Akcie rostou o 6,7 %.
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