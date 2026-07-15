US Open: S&P 500 roste díky slabší inflaci PPI 🔼 Paměťové akcie klesají, PayPal posiluje o 15 %

Indexy na Wall Street se po středečním otevření obchodují mírně výše, podporované zisky největších technologických společností a dalšími signály, že inflační tlak v USA slábne. S&P 500 roste přibližně o 0,4 %, Nasdaq Composite získává 0,2 % a Dow Jones si připisuje zhruba 0,1 %. Sentiment se zlepšil po slabších než očekávaných datech PPI a komentářích prezidenta newyorského Fedu Johna Williamse, který poukázal na rostoucí vyhlídky na další pokles inflace. Rozsah růstu však zůstává omezený dalším zvýšením cen ropy po nových amerických úderech na cíle v Íránu. Ve srovnání s futures na Nasdaq 100, které brzdí ztráty akcií výrobců paměťových čipů, si futures na S&P 500 vedou znatelně lépe.
- Tesla roste přibližně o 2 %, zatímco Amazon, Apple, Microsoft a Alphabet získávají více než 1 % a podporují širší trh.
- Americký index výrobních cen v červnu meziměsíčně klesl o 0,3 %, zatímco očekávání počítala se stagnací. To posiluje signál z dřívější slabší než očekávané zprávy CPI.
- Pravděpodobnost zvýšení sazeb Fedu v červenci klesla na 17 % ze 42 % o den dříve, ačkoli trhy stále vidí možnost pohybu v září.
- Investoři pozitivně reagovali na komentáře Johna Williamse, že inflace již možná dosáhla vrcholu a v nadcházejících čtvrtletích by měla postupně klesat.
- Ropa WTI roste přibližně o 1 % nad 80 USD za barel, zatímco Brent získává zhruba 0,6 % a po dalších amerických útocích na Írán zůstává nad 85 USD.
- Akcie BlackRock rostou o více než 6 % poté, co správce aktiv zveřejnil lepší než očekávané čtvrtletní výsledky.
- Navzdory zlepšujícím se inflačním datům se trh nadále soustředí na zvýšené ceny ropy a potenciální inflační tlak spojený s investičním boomem do AI.
Graf US500 (interval D1)
Kontrakt dnes roste téměř k 7 620 bodům a přibližuje se k zóně historických maxim navzdory ústupu některých technologických akcií. Klíčovou úrovní supportu zůstává 50denní EMA poblíž 7 500 bodů, zatímco 200denní EMA se nachází blízko 7 000 bodů. Proražení nad 7 700 bodů by bylo pro býky zásadní a mohlo by otevřít cestu k úrovni 8 000 bodů.
Zdroj: xStation5
Otevření americké seance – grafy
Na začátku seance vede PayPal zisky v indexu Nasdaq 100 po zprávách o možné nabídce na převzetí ze strany Stripe a private equity společnosti Advent. Mezi nejsilnějšími tituly jsou také Adobe, Workday a Strategy, zatímco poklesům dominují polovodičové společnosti včetně Sandisk, Marvell, Western Digital a Micron. To naznačuje částečné vybírání zisků po silné AI rally v sektoru. Navzdory slabosti vybraných paměťových a čipových akcií zůstává širší sentiment vůči technologickému sektoru pozitivní.
Zdroj: XTB Research
Sektorová mapa indexu Dow Jones Industrial Average ukazuje jasnou převahu rostoucích akcií, přičemž zisky vedou především největší technologické a komunikační společnosti, včetně Apple, Microsoftu, Alphabetu a Amazonu. Dobře si vedou také JPMorgan a Merck, zatímco UnitedHealth, Visa, Coca-Cola a Cisco patří mezi tituly, které index brzdí. Celkový obraz trhu zůstává mírně býčí, přičemž kapitál se soustředí hlavně do největších technologických společností a sektorů spojených s digitalizací.
Zdroj: XTB Research
Firemní zprávy
PayPal (PYPL.US): Akcie digitální platební platformy vzrostly téměř o 16 % poté, co Reuters uvedl, že Stripe a private equity společnost Advent předložily nabídku na převzetí ve výši 53 mld. USD. Navrhovaná cena činí 60,50 USD za akcii. Podle zdrojů byla nabídka předložena začátkem tohoto měsíce.
Johnson & Johnson (JNJ.US): Akcie v premarketu klesly o více než 1 % navzdory lepším než očekávaným výsledkům za druhé čtvrtletí. J&J vykázal upravený zisk na akcii ve výši 2,90 USD oproti prognóze 2,85 USD. Tržby dosáhly 25,31 mld. USD a překonaly konsenzuální odhad 25,05 mld. USD.
Alibaba (BABA.US): Americké ADR Alibaby vzrostly přibližně o 5 % po zprávách, že její AI model Qwen bude integrován do Apple Intelligence v Číně. Informaci přinesla čínská státní média. Trh tento vývoj vnímal jako potenciálně důležitou podporu pozice Alibaby v domácím ekosystému umělé inteligence v Číně.
Polovodičový sektor: Výrobci čipů na začátku seance rostli, zatímco VanEck Semiconductor ETF (SMH) získal přibližně 1,2 %. Růst vedl ASML, který posílil o 3 % poté, co podruhé v tomto roce zvýšil výhled tržeb. Intel a Lam Research rovněž získaly více než 3 %, což potvrzuje širší zlepšení sentimentu v sektoru.
Akcie PayPal (interval D1)
Akcie PayPal se znovu obchodují nad 200denní EMA, vyznačenou červenou linií, ale obrat dlouhodobého trendu by vyžadoval proražení nad horní hranici víceletého klesajícího kanálu. Pohyb nad 60 USD by mohl takový scénář zvýšit, zatímco pokles pod 50 USD za akcii by mohl signalizovat, že medvědi znovu získávají kontrolu, a zároveň naznačit, že k převzetí nedojde. Navrhovaná transakce oceňuje společnost s prémií přibližně 10 % vůči její aktuální ceně akcií.
Zdroj: xStation5
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