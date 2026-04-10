US OPEN: Trh se uklidňuje před výsledkovou sezonou

Závěrečná seance turbulentního týdne na Wall Street začíná ve znamení klidu a opatrného optimismu. Od lokálního minima z 31. března už hlavní americké indexy posílily přibližně o 9 % a vrátily se na úrovně z doby před začátkem války s Íránem, a to navzdory tomu, že v regionu stále neexistují pevné vyhlídky na mír. Dnes se většina futures na hlavní indexy drží poblíž otevíracích úrovní a růst je omezen přibližně na 0,2 %.
Přestože ceny ropy zůstávají blízko hranice 100 USD za barel, trh zřejmě znovu obrací pozornost k technologickému sektoru a AI.
Příští týden zároveň oficiálně začne další výsledková sezona. Jako první zveřejní výsledky finanční sektor. V pondělí uvidíme výsledky společností Goldman Sachs a FB Financial.
Makroekonomická data
BLS zveřejnil americká inflační data za březen. V souladu s tržním očekáváním růst cen v důsledku konfliktu s Íránem citelně zrychlil, konečný údaj však nakonec vyšel mírně pod tržním konsenzem. Jasně je také vidět rozdíl mezi celkovou a jádrovou inflací, což ukazuje, které spotřební kategorie se na růstu cen podílejí nejvíce.
- Inflace CPI (r/r): 3,3 % (očekávání: 3,4 %; předchozí: 2,4 %)
- Jádrová inflace CPI (r/r): 2,6 % (očekávání: 2,7 %; předchozí: 2,5 %)
US100 (D1)
Graf ukazuje rychlý a rozhodný návrat kontroly na stranu kupců po odrazu od úrovně 23 000 bodů. Klouzavé průměry EMA se vracejí k býčímu momentu a MACD vysílá jasný býčí signál. Základním scénářem se zdá být test úrovně 26 000 bodů. Býci by si ale měli dávat pozor na rostoucí RSI. Zdroj: xStation5
Zprávy ze společností
- CoreWeave (CRWV.US): Provozovatel cloudové infrastruktury oznámil partnerství se společností Anthropic. Jeden z předních vývojářů AI modelů by si měl od firmy pronajmout výpočetní kapacitu. Akcie rostou přibližně o 3 %.
- Lumentum Holdings (LITE.US): Generální ředitel společnosti hovořil o silné poptávce po jejích řešeních, kterou podporuje poptávka související s AI. Akcie rostou o více než 2 %.
- Nike (NKE.US): Oděvní gigant obdržel negativní doporučení od investiční společnosti. Akcie klesají přibližně o 1 %.
- Palantir (PLTR.US): Jeden z předních poskytovatelů AI řešení pro vlády a velké firmy zaznamenává další výrazný pokles. Akcie oslabují především kvůli obavám z konkurence ze strany řešení společnosti Anthropic.
- Organon (OGN.US): Farmaceutická společnost roste o více než 20 % poté, co Economic Times zveřejnil článek uvádějící, že Sun Pharmaceutical by mohla firmu převzít za 12 miliard USD.
- CrowdStrike (CRWD.US) a Palo Alto (PANW.US): Obě společnosti znovu klesají kvůli obavám z možností modelu „Claude Mythos“ od společnosti Anthropic.
