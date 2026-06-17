US Open: Trhy čekají na Warsha

Index S&P 500 otevřel mírně výše (+0,1 %), zatímco Nasdaq posiluje výrazněji (+0,6 %), především díky oživení polovodičových akcií po včerejších poklesech. Cena ropy Brent se stabilizuje poblíž 79,50 USD za barel a měnový pár EURUSD se obchoduje kolem úrovně 1,16. Trh nyní netrpělivě očekává první zasedání FOMC pod vedením nového předsedy Kevina Warshe, přičemž hlavní pozornost bude věnována projekcím úrokových sazeb (Dot Plot) a následné tiskové konferenci.
Obrázek 1: Dashboard Nasdaq 100 (17.06.2026)
Zdroj: XTB Research, 17.06.2026
Geopolitika
Prezident Trump mezitím pokračuje ve svých nejednoznačných vyjádřeních ohledně dohody s Íránem. Během summitu G7 v Évianu ve Francii současně naznačil, že Hormuzský průliv bude znovu otevřen během jednoho až dvou dnů, ale zároveň uvedl, že současné memorandum nepředstavuje finální dohodu. Dodal, že pokud se mu vývoj nebude líbit, „zaútočí na Írán znovu“.
Trhy však jeho rétoriku zatím do značné míry ignorují.
Slavnostní podpis dohody je plánován na pátek. Skutečné obnovení lodní dopravy přes Hormuzský průliv by představovalo významný pozitivní impuls. Navzdory ujišťováním Bílého domu však investoři stále zůstávají skeptičtí ohledně definitivního ukončení americko-íránského konfliktu.
Měnová politika
Vše nasvědčuje tomu, že úrokové sazby zůstanou beze změny, protože jakákoli odchylka od současné pauzy by představovala významné překvapení pro trhy. Jednání povede nově jmenovaný předseda Kevin Warsh.
Po změně vedení Fedu se původně očekával dynamický cyklus snižování sazeb, tato očekávání však v posledních týdnech výrazně ochladla. Trh nicméně stále předpokládá posun směrem k mírně holubičímu tónu, který by mohl zmírnit očekávání dalších zvyšování sazeb v USA.
Klíčový bude Dot Plot. Pokud se objeví výrazný rozdíl mezi rétorikou Warshe a skutečnými projekcemi členů FOMC, trh může jeho komentáře ignorovat a zpochybnit jeho schopnost získat podporu ostatních tvůrců politiky. V takovém případě by americký dolar mohl umazat část nedávných ztrát, zejména pokud budou slábnout očekávání dalšího zpřísňování měnové politiky ECB.
Sektorová analýza
Polovodičový sektor se zotavuje v čele se společností Applied Materials (+8,9 %), která oznámila partnerství se společností EssilorLuxottica při vývoji pokročilých AR brýlí a produktů využívajících umělou inteligenci. Společnost navíc těží ze zvýšení cílových cen ze strany analytiků.
Růst se přelévá i na další společnosti v odvětví, například Lam Research a ASML, což naznačuje, že optimismus zasahuje celý sektor.
Naopak zavedené softwarové společnosti jako Adobe, Cognizant a Workday zaostávají. Institucionální investoři jsou stále skeptičtější vůči obchodním modelům SaaS (Software as a Service). Slabost tohoto segmentu může souviset také s tradičním „window dressingem“ na konci čtvrtletí, kdy fondy prodávají slabší pozice před uzavřením výsledků za druhé čtvrtletí.
Obrázek 2: Největší růsty a poklesy v Nasdaq 100 (17.06.2026)
Zdroj: Bloomberg, 17.06.2026
Obrázek 3: Sektorová heatmapa Nasdaq 100 (17.06.2026)
Zdroj: XTB Research, 17.06.2026
Technická analýza
Obrázek 4: US100 (D1) (14.10.2025 – 17.06.2026)
Zdroj: xStation, 17.06.2026
Po hlubší korekci směrem k úrovni 23,6 % Fibonacciho retracementu index obnovil svůj střednědobý uptrend a opět se dostal nad hranici 30 000 bodů.
Klíčovou podporu představuje EMA 50 poblíž 28 600 bodů. Dokud se cena udrží nad touto úrovní, měly by být případné poklesy vnímány pouze jako korekce v rámci dominantního růstového trendu.
Indikátor RSI se aktuálně pohybuje kolem úrovně 50 bodů, což naznačuje absenci jasného směrového trendu. MACD nadále generuje prodejní signál a naznačuje slábnutí předchozího růstového momenta.
Firemní zprávy
- La-Z-Boy (LZB.US) – Růst počtu prodejen podpořil výrazně lepší výsledky za 4. čtvrtletí. Upravený zisk na akcii (EPS) dosáhl 1,26 USD oproti tržnímu konsenzu 0,82 USD.
- Lionsgate Studios (LION.US) – Akcie ztrácejí 6,5 % po zprávách, že Netflix momentálně nemá zájem o převzetí studia.
- SpaceX (SPCX.US) – Středa se rýsuje jako první ztrátová seance společnosti, když akcie oslabují o 4,3 %. Trh zároveň očekává zařazení společnosti do indexu Nasdaq 100 v následujících týdnech.
Přinese Warsh návrat nižších sazeb?
BREAKING: Americký spotřebitel zůstává silný. Dolar po maloobchodních tržbách vypadá silně
Ceny ropy konsolidují v očekávání otevření Hormuzského průlivu
Denní shrnutí – Ropa téměř vymazala válečné zisky, Wall Street ustupuje před rozhodnutím Fed (16.06.2026)
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