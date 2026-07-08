US OPEN: Trump ukončuje příměří, Wall Street se propadá do červených čísel

- Americké indexy dnes otevírají výrazně níže kvůli návratu averze ke geopolitickému riziku
- Donald Trump oznamuje konec příměří s Íránem. Ceny ropy Brent prudce rostou druhý den v řadě a připisují si více než 3 %. Ropa Brent se blíží k 78 USD za barel
- Technologický sektor pokračuje v ústupu od společností napojených na AI, zatímco Alibaba roste téměř o 10 %
- Americké indexy dnes otevírají výrazně níže kvůli návratu averze ke geopolitickému riziku
- Donald Trump oznamuje konec příměří s Íránem. Ceny ropy Brent prudce rostou druhý den v řadě a připisují si více než 3 %. Ropa Brent se blíží k 78 USD za barel
- Technologický sektor pokračuje v ústupu od společností napojených na AI, zatímco Alibaba roste téměř o 10 %
Americké akciové trhy zahajují dnešní hotovostní seanci ve znamení druhého výrazného výprodeje v řadě a útěku investorů do bezpečných přístavů, včetně amerického dolaru. Hlavním spouštěčem poklesů byla jednoznačná slova prezidenta Donalda Trumpa během druhého dne summitu NATO v Ankaře. Trump prohlásil, že křehké příměří s Íránem „skončilo“, a označil jednání za „ztrátu času“. Ve svém nejnovějším vyjádření Trump hovořil o možném dalším bombardování během nadcházející noci a poukázal na možné převzetí ostrova Kharg a útok na odsolovací infrastrukturu. Spojené státy navíc dříve obnovily sankce na íránský vývoz ropy poté, co provedly útok na 80 cílů v Íránu. Celá tato eskalace ze strany USA je reakcí na íránský útok na tři obchodní lodě, který byl zjevným porušením podmínek memoranda o příměří.
Stojí za připomenutí, že dnes ve 20:00 bude zveřejněn zápis z posledního zasedání FOMC. Ačkoli význam zápisu v posledních letech klesl, nyní s novým šéfem a omezenou komunikací může být zápis opět důležitou událostí pro celý finanční trh.
Eskalace na Blízkém východě a návrat inflačních obav
Komentáře Donalda Trumpa se okamžitě promítly do komoditních a dluhopisových trhů. Kontrakty na ropu Brent vzrostly na 79 USD za barel, což je nejvyšší úroveň od 22. června, a americká ropa WTI se vrátila nad hranici 75 USD. Vyhlídka obnovených narušení ve strategickém Hormuzském průlivu zvýšila inflační očekávání a vyvolala náhlý růst výnosů státních dluhopisů. Výnos amerického desetiletého benchmarku roste na 4,57 % a dvouletého na 4,22 %.
Růst tržních úrokových sazeb přímo zasahuje valuace akciových indexů, kde je vidět prohlubování probíhající rotace kapitálu.
- US500: Futures na index S&P 500 ztrácejí při otevření přibližně 0,5 % a klesají směrem k úrovni 7 511 bodů. Širší trh se prohýbá pod tíhou obav z vyšších nákladů na energie.
- US100: Technologický Nasdaq 100 ztrácí o něco méně, a to 0,25 %, v oblasti 29 340 bodů. Jde o pokračování poklesů, které byly včera taženy výrobci paměťových čipů a polovodičů.
- US30: Index Dow Jones si vede nejhůře a ztrácí přibližně 0,9 %.
- US2000: Index malých společností Russell 2000 je pod silným tlakem rostoucích výnosů dluhopisů. Aktuálně ztrácí přibližně 0,5 % a dosahuje úrovně 2 981 bodů.
Navzdory nedávnému výprodeji akcií výrobců pamětí můžeme pozorovat mírné oživení u některých klíčových společností, jako jsou Western Digital a Sandisk. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Technická analýza US500
Po testování 7 600 bodů na začátku tohoto týdne nyní vidíme pullback k úrovním poblíž 7 500 bodů. Stojí však za zmínku, že začátek seance je velmi volatilní, protože poklesy se na chvíli dostaly na nejnižší úrovně od 29. června. Aktuálně je klíčovou úrovní supportu oblast 7 400 bodů na 38,2% retracementu poslední sestupné vlny. Pokud však nastane situace, kdy se USA a Írán vrátí k jednáním, současná minima by mohla sloužit jako nákupní příležitost, zejména u silně přeprodaných technologických společností. Stojí za zmínku, že US500 je pouze 1,5 % od historických maxim.
Nejdůležitější firemní zprávy z otevření seance
- Energetický sektor se pokouší růst: Rostoucí ceny ropy podpořily očekávání silné seance pro producenty ropy. ExxonMobil (XOM.US) v premarketu rostl až o 3 %, aktuálně však kvůli výrazné volatilitě na trhu s ropou ztrácí až 0,5 %. Stojí za zmínku, že dnes se objevila zpráva, podle níž byly zisky Exxonu za 2. čtvrtletí podpořeny téměř 4 mld. USD díky vysokým cenám ropy během konfliktu na Blízkém východě. Akcie rostly o 3,0 % po zprávě, že konflikt s Íránem zvýšil zisky za druhé čtvrtletí téměř o 4 mld. USD. Chevron (CVX.US) získává 0,8 % a Occidental Petroleum (OXY.US) roste o 1,7 % po zvýšení doporučení od Evercore ISI na „outperform“.
- Výprodej výrobců čipů a AI: Investoři hromadně opouštějí přeplněné technologické pozice. Nvidia (NVDA.US) při otevření ztrácí přes 0,4 % a prohlubuje probíhající pokles. Akcie jsou už 16 % pod květnovým maximem. Na druhé straně vidíme oživení u výrobců pamětí po nedávných prudkých poklesech. Sandisk (SNDK.US) roste téměř o 4 %, Micron (MU.US) aktuálně získává 0,8 % poté, co v premarketu klesal až o 6 %, a Western Digital (WDC.US) rovněž posiluje o 4 %.
- Alibaba (BABA.US) vede růst: Americké ADR čínského e-commerce giganta v premarketu vystřelily o 10 % a tyto zisky aktuálně pokračují, přičemž akcie dosahují přibližně 108 USD. Optimismus kolem nadcházejících finančních výsledků vyvolal příliv kapitálu do velkých čínských internetových společností, z čehož těží také Baidu (BIDU.US) (+5,0 %) a JD.com (JD.US) (+3,2 %).
- Aerolinky a výletní společnosti pod tlakem drahého paliva: Hrozba vyšších provozních nákladů dopadá na společnosti citlivé na ceny leteckého paliva. United Airlines (UAL.US) ztrácí 2,9 % a cestovní gigant Carnival (CCL.US) klesá o 3,1 %.
- FuelCell Energy (FCEL.US) míří ke dnu: Akcie společnosti klesají o 12 % po oficiálním ocenění nové veřejné nabídky 10,7 mil. akcií na 21,00 USD za akcii, což představuje výrazný diskont vůči nedávným tržním valuacím.
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