US OPEN: Wall Street si vybírá pauzu

Úterní seance nebyla pro kupce příznivá. Výprodej dluhopisů, vyvolaný rostoucími obavami investorů, stáhl dolů akciové trhy po celém světě. Futures na S&P 500 v určitých momentech ztrácely více než 1,5 %. Dnešní seance začíná korekcí tohoto nervózního poklesu. S&P je výše o 0,3 % a NASDAQ přidává 0,7 %.
Trhu se podařilo umazat většinu včerejších ztrát, ale americká seance přesto skončila v červených číslech. Hlavní americký akciový index klesl přibližně o 0,6 %. Klíčovými rizikovými faktory byly rostoucí obavy investorů o udržení silných výsledků na pozadí slábnoucí ekonomiky. Někteří vyjadřovali také znepokojení ohledně zdravotního stavu současného prezidenta a započítávali možnost jeho rezignace. Zlomovým okamžikem byl náhlý výprodej dluhopisů G7, protože investoři zjevně začínají oceňovat dlouhodobá rizika a inflaci.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Dnešní pozitivní náladu podporují technologické společnosti, holubičí komentáře Wallera a slabá data z trhu práce, která zvyšují naději na dřívější a hlubší snižování sazeb.
Makroekonomická data:
Americký úřad pro statistiku práce dnes zveřejnil dlouho očekávaná data z trhu práce. Investoři čekali další ochlazení, ale čísla dopadla ještě slabší, než se očekávalo.
-
Volná pracovní místa (JOLTS): Skutečnost 7,181 mil. (odhad 7,382 mil.; předchozí 7,437 mil.)
Později během dne budou investoři sledovat projev člena FOMC Kashkariho a zveřejnění Beige Book.
US500 (D1)
Zdroj: Xstation
Na grafu lze pozorovat relativní sílu kupců, kteří i přes prudký a náhlý pokles snadno ubránili úroveň podpory kolem 38,2% FIBO retracementu. Cena se rychle vrátila do oblasti poblíž spodní hranice střednědobého uptrendu, ale nedokázala se vrátit zpět do rostoucího kanálu. S ohledem na současnou situaci na grafu se jako pravděpodobný scénář jeví konsolidace ceny mezi posledním vrcholem a rezistentní zónou kolem 6 360 USD. Na druhou stranu může prudký a náhlý pokles signalizovat změnu sentimentu a obrat trendu směrem dolů.
Firemní zprávy:
Alphabet (GOOGC.US) / Apple (AAPL.US) — Technologické akcie rostou po klíčovém soudním rozhodnutí. V antimonopolní žalobě soud rozhodl, že Google nebude nucen rozdělit své podnikání do menších firem a zachová si možnost propagovat svůj vyhledávač jako výchozí. Na oplátku je společnost povinna sdílet shromážděná data s konkurencí. Akcie Alphabet rostou o více než 6 %, Apple přidává 3 %.
Kraft Heinz (KHC.US) — Výrobce potravin umazává část ztrát z předchozí seance poté, co obdržel zvýšené hodnocení od Morgan Stanley. Akcie v premarketu rostou o více než 1 %.
Zscaler (ZS.US) — Výrobce softwaru klesá o více než 3 % po otevření trhu, přestože oznámil silné výsledky za 2Q 2025. Výsledky překonaly očekávání investorů a společnost zároveň představila optimistický výhled.
Dollar Tree (DLRT.US) — Maloobchodník zveřejnil výsledky, které překonaly očekávání analytiků růstem EPS, tržeb a prodejů. Společnost také představila solidní výhled do budoucna. Výsledky a predikce však investory neuspokojily. Akcie klesají o téměř 9 %.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.